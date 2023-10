Mbappe out con la Francia: ci sarà con il Milan?

L’asso francese non ha preso parte all’allenamento odierno con i Transalpini. Buone notizie per i tifosi rossoneri?

La seconda sosta stagionale ha messo fine ad un vero e proprio tour de force, dove però il Milan si è difeso alla grande chiudendo a +2 sull’Inter. Al rientro dalle nazionali bisognerà subito rituffarsi con la mente in campionato, ma anche in Champions League dove ci sarà la doppia sfida con il PSG. Proprio su questo fronte preoccupano le condizioni di Kylian Mbappe.

Mbappe salta l’allenamento con la Francia: le sue condizioni

Tra due giorni la Francia, appena qualificata agli Europei, affronterà in amichevole la Scozia, ma a far rumore è stata l’assenza di Mbappe. Infatti secondo quanto riportato da L’Equipe, il classe ’98 non è stato presente all’allenamento della Nazionale ed è subito scattato l’allarme.

Secondo la stessa testata francese non ci sarebbe però nulla di serio e si tratterebbe di semplice riposo. Il ct Didier Deschamps ha infatti preferito concedergli un meritato riposo in vista del fitto calendario del giocatore con la maglia dei campioni di Francia.