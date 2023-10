C’è tanta amarezza e sconforto in casa Milan dopo il pesante ko incassato in Champions League contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Il Milan di mister Stefano Pioli è uscito con le ossa rotte dall’ultimo impegno di UEFA Champions League. La squadra rossonera, ancora a secco di vittorie nel girone, ha rimediato una sonora sconfitta al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. I parigini si sono imposti con un perentorio 3-0, frutto dei gol siglati da Mbappe, Kolo Muani e Lee Kang-in.

Con la pesante sconfitta rimediata ieri, la formazione rossonera allenata da Stefano Pioli si è vista costretta a mandare giù il secondo ko consecutivo, dopo quello accusato in campionato nel big match di campionato contro la Juventus di Massimiliano Allegri. È buio profondo in casa Milan, sopratutto per quanto riguarda la Champions League. La squadra rossonera è ultima nel girone, con 2 punti raccolti e 0 gol segnati.

Sono due i peggiori in campo contro il Paris Saint Germain

Il Milan di Stefano Pioli ha affrontato una dura sconfitta nel recente match di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con un punteggio finale di 3-0. In questa partita, due giocatori rossoneri in particolare hanno attirato critiche per le loro prestazioni, guadagnandosi il poco invidiabile titolo di “peggiori in campo” secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Uno di questi giocatori è Rade Krunic, scelto da mister Stefano Pioli per dare equilibrio e gestire la palla senza prendere rischi. Tuttavia, durante la partita, il centrocampista rossonero sembrava lento sia mentalmente che fisicamente. Non è riuscito a mostrarsi all’altezza della situazione, palesando più di qualche difficoltà nel contribuire in modo significativo alla manovra della squadra.

L’altro giocatore in questione è Thomas Reijnders. La sua partita è stata caratterizzata da alcuni falli duri che non hanno funzionato a suo vantaggio. In particolare, ha evitato di prendere un cartellino giallo su un fallo su Zaire-Emery, il che ha portato al primo gol del PSG. Da quel momento in poi, Reijnders sembrava poco ispirato e ha avuto una prestazione piuttosto anonima.

La prestazione di questi due giocatori ha suscitato l’insoddisfazione dei tifosi del Milan e delle critiche da parte della stampa sportiva, tra cui la Gazzetta dello Sport. La sconfitta contro il PSG è stata un duro colpo per il Milan di Stefano Pioli in questa competizione di alto livello.

Adesso sarà interessante vedere come la squadra rossonera si riprenderà da questa prestazione deludente e se riuscirà a lanciare un segnale di reazione a partire già con la prossima gara di campionato. Dopo Juventus e Paris Saint-Germain, il Milan di mister Stefano Pioli dovrà farà i conti con gli attuali campioni d’Italia, il Napoli di Rudi Garcia. I rossoneri, domenica 29 ottobre, saranno di scena al Maradona, per cercare il riscatto dopo i due ko consecutivi.