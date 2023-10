Milan, addio Maignan? Il club ha deciso, due top club provano l’assalto

Ci sono alcuni club interessati al portiere francese dei rossoneri che hanno deciso il futuro in squadra dell’estremo difensore ex Lille.

Il campionato dei rossoneri, figuraccia del derby a parte, è iniziato nei migliori dei modi con un primato condiviso con i cugini nerazzurri a 18 punti in classifica e una consapevolezza di squadra che, complice anche il calciomercato messo a segno quest’estate dalla dirigenza, sta crescendo giornata dopo giornata.

I nuovi acquisti, come ampiamente dimostrato fino ad oggi, daranno un contributo non indifferente nel corso di un anno che sarà molto importante per la squadra allenata da Stefano Pioli, una stagiona della vera e propria della consacrazione per i rossoneri che possono puntare alla tanto agognata seconda stella, ossessione dalla ambo parti di Milano.

Calciomercato Milan, decisione su Maignan

Nonostante il calciomercato abbia consegnato al tecnico ex Lazio vari pezzi pregiati, i veri leader dello spogliatoio restano gli stessi e la colonna portante dei rossoneri parla francese: il trio Maignan-Theo Hernandez-Giroud è a dir poco fondamentale in casa Milan che può contare su tre calciatori straordinari sia dal punto di vista tecnico che temperamentale, dei veri e propri leader sia dentro che fuori dal campo.

Arrivato in punta di piedi per sostituire un gigante come Gigio Donnarumma, l’ex portiere del Lille Mike Maignan si è preso in pochissimo tempo il calore e l’affetto dei tifosi con delle prestazioni a dir poco straordinarie dimostrando che un portiere, nel calcio moderno di oggi, non è un semplice omino che deve essere bravo a parare i tiri verso la propria porta ma l’estremo difensore moderno deve essere bravo ed efficiente in tutto.

E il portiere francese rispecchia alla perfezione tutto ciò: bravo con i piedi, capace di trasmettere sicurezza al reparto ma soprattutto la bravura di questo calciatore di eseguire dei veri e propri miracoli tra i pali, miracoli che hanno scatenato l’interesse di molti club europei che chiedono continuamente informazioni sul portiere: due su tutti, Chelsea e Paris Saint Germain.

Ad oggi però, secondo quanto riporta calciomercato.com, la dirigenza rossonera vorrebbe blindare Mike Maignan con un rinnovo di contratto fino al 2028 con un raddoppio del contratto a 2,8 milioni a stagione e nonostante le molteplici squadre interessate al giocatore la priorità dello stesso sembrerebbe essere soltanto il Milan.