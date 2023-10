Milan ancora su Taremi: c’è un pericolo nella trattativa

Il Milan è ancora interessato ad acquistare Taremi, ma è spuntato un pericolo nella trattativa.

Nella serata di domani il Milan concluderà il proprio tour de force con la partita contro il Genoa. Un calendario molto fitto per gli uomini di Pioli che giocheranno due volte in trasferta nel giro di tre giorni. Dopo la trasferta europea di Dortmund, infatti, anche domani i rossoneri giocheranno in trasferta a Genova.

Avere una rosa ampia diventa quindi fondamentale per gestire i vari impegni e i giocatori – come Giroud – che hanno bisogno di rifiatare maggiormente. Proprio per questo motivo, in estate, il Diavolo ha tentato in tutti i modi di accaparrarsi Mehdi Taremi ma la trattativa non è andata in porto. Il Milan è comunque attenta riguardo la sua situazione considerando anche che alla porta c’è sempre l’Inter.

Taremi, non solo Milan: c’è anche l’Inter

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan è ancora interessato ad accaparrarsi Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e da febbraio potrebbe quindi accordarsi con altri club a parametro zero. Il Porto, però, vorrebbe monetizzare dalla sua uscita e per questo vorrebbe cederlo già a gennaio. Tra i club che potrebbero approfittarne c’è l’Inter.

La Beneamata, considerati i problemi fisici di Arnautovic e gli acciacchi di Sanchez, potrebbero acquistarlo nella sessione di mercato invernale per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan, invece, vorrebbe acquistarlo a costo zero per l’estate e farlo diventare l’attaccante titolare al posto di Giroud.