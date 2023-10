Milan, arriva la risposta a Pioli: “Ha ragione Giuntoli”

Ottava giornata e Campionato di Serie A molto aperto, con le squadre che ora sono attese dalla pausa nazionali.

Il lungo weekend calcistico del 7-8-9 ottobre, valido per l’ottava giornata di Campionato, si chiuderà con la sfida tra Napoli e Fiorentina. La settimana seguente, nessun turno europeo e nessun turno di Serie A: sarà infatti il turno delle nazionali, con l’Italia che affronterà prima Malta e poi Inghilterra, sfide valide per la qualificazione ad Euro24. Escluso il Napoli, tutte le big sono scese in campo sabato: Inter-Bologna, terminata 2 a 2, Juventus-Torino 2 a 0 e Genoa-Milan, questa sera con i rossoneri che hanno la possibilità di portarsi in vetta alla classifica, dopo il pareggio dei cugini nerazzurri.

Campionato di Serie A che quest’anno è particolarmente equilibrato: dopo la cavalcata partenopea della scorsa stagione, che ha visto il Napoli trionfare nettamente sulle altre big del campionato, quest’anno sembra che sia tornato quell’equilibrio soprattutto tra Juventus, Inter e Milan, con il Napoli sempre alla porta a bussare e voler inserirsi nella lotta scudetto. Al momento è ancora presto per decretare la vincente, ma si prospetta una bella lotta nell’arco della stagione.

Juventus favorita per lo Scudetto? Arriva la smentita

In queste prime otto giornate di Campionato, una cosa è ben chiara: tante sono le pretendenti allo Scudetto, con le big che non vogliono di certo lasciare facilmente il loro obiettivo. Nelle ultime settimane, c’è stato un botta e risposta tra i dirigenti di queste, quasi a voler mettere pressione alle dirette concorrenti.

È il caso di Milan e Juventus che, tra gli allenatori, dirigenti e critici del calcio, si sono più volte lanciate frecciatine. Dopo la vittoria sulla Lazio, infatti, l’allenatore rossonero Stefano Pioli si è lasciato andare, confermando ancora una volta che la favorita per la vittoria dello Scudetto è la Juventus, non essendo impegnata in Champions League.

A smentire il pensiero del tecnico rossonero è un ex Juventus, Domenico Marocchino, che nell’edizione odierna di Tuttosport ha detto la sua sulla squadra Campione d’Italia:

La Juventus resta favorita per la vittoria sul Torino, non per la vittoria dello Scudetto. Giuntoli ha ragione quando dice che Inter, Milan e Napoli sono più avanti.

L’ex centrocampista bianconero, dunque, ha appoggiato le parole del nuovo direttore sportivo della Juventus, che più volte ha ribadito che il vero obiettivo della squadra è il quarto posto e la qualificazione alla Champions. Il fatto che la Vecchia Signora non abbia le Coppe è comunque a tutti gli effetti un vantaggio rispetto alle due milanesi e alla squadra partenopea.