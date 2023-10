Milan, cambio ruolo e Pioli convinto: la sorpresa già contro la Juve

Il Milan di Stefano Pioli scalda i motori in vista dello snodo di Campionato contro la Juventus. L’allenatore mette a punto le tattiche migliori per rispondere ai Bianconeri ed è pronto a far cambiare ruolo a un giocatore.

Dal gradino più alto della Serie A il Milan sta a guardare tutte le altre squadre, senza ovviamente dimenticare gli importanti impegni che la attendono e per cui non può farsi trovare impreparata. Sono passate solo otto giornate di campionato e qualche scontro diretto ha già consegnato punti importanti alla classifica.

Non si fa attendere neppure un altro big match, ovvero quello di domenica 22 Ottobre a San Siro, dove i Rossoneri accoglieranno la Juventus di Massimiliano Allegri, che cercherà di rispondere sul campo a vicende extra calcistiche che sembrano voler scuotere ancora una volta il cammino dei Bianconeri.

Sarà una partita fondamentale per entrambe le formazioni, chiaramente, e Stefano Pioli vuole arrivarci più pronto che mai, potendo contare soprattutto sui titolari che faranno rientro dalle Nazionali.

In questa ottica ben precisa, dunque, rientrano gli esperimenti in campo che l’allenatore sta mettendo in atto nei giorni di preparazione alla partita. Sulla base del rendimento della squadra negli scorsi incontri, fra campionato e Champions League, diversi potrebbero essere i cambianti nella formazione rossonera.

I cambiamenti del Milan in vista della Juventus

La Gazzetta dello Sport, nella sua copia odierna, ha riportato un cambiamento importante nella visione di gioco del Milan da parte del suo mister, pronto a rivoluzionare qualche gerarchia in campo. Stefano Pioli, infatti, vede Noah Okafor sempre più soltanto come vice Leao. L’attaccante svizzero, rientrato in anticipo dal ritiro con la Nazionale per un incidente stradale, sta bene e si sta allenando col gruppo in questa nuova veste individuata dal coach. Sarà probabile, dunque, vederlo in campo nel weekend, ma non con una maglia da titolare.

Cambiando il ruolo del numero 17 rossonero, cambia anche quello di Luka Jovic. L’ex Viola potrebbe così trovare spazio da centravanti, e pare che Pioli sia intenzionato a provare questo schema già contro la Juventus. Tutta la società e lo stesso allenatore si aspettano molto dall’attaccante classe 1997, nonostante fino ad ora abbia avuto un ruolo a dir poco marginale, con sole tre presenze e pochissimi minuti all’attivo.

Ad entrambe le punte, dunque, è richiesto uno sforzo importante. Olivier Giroud non potrà portare sulle sue spalle a lungo il gravoso peso dell’attacco e sarà quanto mai necessario l’apporto tanto di Okafor quanto di Jovic, al quale, in modo particolare, si vuole dare parecchia fiducia. La stagione è lunga, gli impegni sono tanti e l’imperativo resta sempre uno: vincere.