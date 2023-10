Milan, cercasi attaccante: un nome della Serie A nel mirino

Il Milan continua a lavorare sul mercato e in queste ultime ore avrebbe messo un nuovo obiettivo nel mirino, ma le strategie dipendono anche dal futuro di Luka Jovic.

In attesa di capire come si evolveranno le vicende legate al calcioscommesse, bisogna anche continuare a pensare al campo, con il big match tra Milan e Juve in programma a San Siro il 22 ottobre prossimo. I rossoneri si presenteranno senza Leao e Theo Hernandez, entrambi squalificati nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa.

Il Milan su Zirkzee, ma molto dipenderà dal futuro di Jovic!

Ma in queste ore dalle parti di Milanello si è tornati a parlare anche di mercato, dato che il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo obiettivo per la sessione di gennaio. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, ai rossoneri piace il profilo di Zirkzee, che ora sta facendo le fortune del Bologna di Thiago Motta. Ma molto dipenderà da quello che sarà il destino di Luka Jovic, perchè qualora il Milan decidesse di esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo per tre stagioni, allora le strategie potrebbero anche cambiare.