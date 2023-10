Milan, ecco il bomber che non ti aspetti: Cardinale gongola

I Rossoneri possono godersi i gol di un attaccante quasi inaspettato. Società e tifosi adesso possono esultare per davvero.

Negli ultimi anni il profilo del centravanti perfetto capace di segnare un buon numero di gol è sempre stato un problema per il Milan. Il Diavolo può ovviamente contare su Olivier Giroud, ma l’età che avanza e la necessità di prendersi alcuni turni di riposo costringono ovviamente il club a pensare al futuro. Da molte sessioni di calciomercato la dirigenza rossonera cerca quindi un nome che possa alternarsi con il francese.

Quest’anno sono stati molti i calciatori accostati al club, su tutti Mehdi Taremi, ma alla fine non se ne è fatto nulla e praticamente nelle ultime ore disponibili la dirigenza ha virato sul prestito secco di Luka Jovic dalla Fiorentina per riempire il vuoto. Il serbo non può però bastare ed è per questo che il problema attaccante sembra solo essere stato rimandato.

Nonostante le infinite ricerche, i Rossoneri potrebbero però avere il nome che cerano già tra le proprie fila. Quest’estate infatti, dopo il prestito al Lecce, Lorenzo Colombo è passato in prestito al Monza e oggi ha anche trovato il suo primo gol con la maglia dei brianzoli.

Colombo a segno con il Monza: il Milan sorride

Il classe 2002 si conferma ancora una volta uomo da momenti decisivi. Infatti dopo la rete allo scadere, proprio contro il Monza, che ha permesso al Lecce di restare in Serie A, questa sera è arrivato il primo gol con la sua nuova maglia ed è stato quello che ha permesso ai suoi di sbancare il Mapei contro un Sassuolo in grande forma dopo le clamorose vittoria contro Juventus e Inter.

Il Milan e Gerry Cardinale non possono che sorridere ed essere soddisfatti delle prestazioni del loro talento, mandato in Brianza proprio per accumulare ulteriore esperienza. Il prossimo anno potrebbe infatti essere quello decisivo per l’ex Primavera che potrebbe finalmente avere l’opportunità di dimostrare le sue qualità nella squadra che lo ha cresciuto.

I tifosi rossoneri intanto iniziano a leccarsi i baffi e sperano di aver trovato, dopo numerosi anni, un attaccante che possa far rifiatare Giroud e magari in futuro anche diventare titolare e cruciale negli schemi di Stefano Pioli. Per il momento Colombo ha già dimostrato molto e i sui gol tutt’altro che ininfluenti dimostrano come abbia tutto il potenziale per affermarsi a grandi livelli.