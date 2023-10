Milan, Giroud verso l’addio? Arrivate due offerte per il francese

Olivier Giroud, prima punta rossonera, presto, potrebbe dire addio al Milan. Ci sono diverse offerte per l’attaccante francese

Olivier Giroud, ormai da diverse stagioni, è uno dei giocatori più incisivi del Milan. Proprio ieri, dopo diverse giornate in cui non andava a segno, ha portato in vantaggio la sua squadra con una splendida doppietta allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Inoltre, da inizio stagione, l’attaccante francese, in Serie A, ha preso parte a 9 partite, ottenendo ben 6 gol e 3 assist. La prima punta rossonera fa parte della rosa del Milan dal 2021, tuttavia, il suo contratto è in scadenza nella prossima estate e questo ha portato numerose squadre a cercare di ottenere il cartellino del francese per la prossima stagione.

Infatti, l’attaccante ha già ricevuto diverse offerte da squadre di campionati esteri e, dunque, bisognerà vedere se il Milan vorrà effettivamente rinnovare il contratto a Giroud o se, considerata l’età, il giocatore rossonero deciderà di cambiare aria per gli ultimi anni della sua carriera sul campo da gioco. Certamente, un eventuale rinnovo dell’attaccante francese potrebbe dimostrarsi un passo molto importante per il Milan che, ormai da due stagioni, conta notevolmente sulle prestazioni di Olivier Giroud.

Olivier Giroud valuta le offerte dai campionati esteri, il Milan punta al rinnovo dell’attaccante

La prima punta del Milan milita al club rossonero già da due anni e, in queste stagioni, le sue notevoli prestazioni spesso hanno inciso sul risultato delle partite della sua squadra. Proprio per questo, al momento, i dirigenti del Milan portano a rinnovare il contratto di Giroud per un ulteriore anno, dunque, fino all’estate del 2025. Tuttavia, ciò, non sarà del tutto facile poiché, ormai da qualche mese, diverse squadre straniere hanno mostrato interesse per il giocatore francese.

Nonostante il Milan stia puntando al rinnovo, il futuro di Olivier Giroud al club rossonero non sembra più così sicuro. Infatti, alcune squadre del campionato arabo e di quello americano, la MLS, stanno monitorando la sua situazione, come rivelato anche da Nicolò Schira. Due – si legge – le offerte molto ricche ricevute proprio dall’ex attaccante del Chelsea.

Vista l’età avanzata, le possibilità che l’attaccante francese voglia cambiare aria sono piuttosto alte. Ormai, per l’appunto, sono diversi i giocatori che, verso la fine della loro carriera da giocatori, decidono di andare a giocare in alcuni campionati meno competitivi che, però, consentono di percepire uno stipendio maggiore. Dunque, adesso, bisognerà aspettare e vedere cosa sceglierà Olivier Giroud per il suo futuro.