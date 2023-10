Milan, il derby non conta: c’è un errore da non fare

L’avvio di stagione del Milan è stato molto buono per quanto riguarda il campionato, in Champions invece si attende ancora il primo successo.

Arrivati alla seconda sosta del campionato di Serie A per le partite delle Nazionali, si cominciano a fare i primi bilanci della stagione con gli esperti e gli opinionisti che stilano i rapporti di forza delle varie squadre. Il Milan in questo senso ha guadagnato grande credito nelle ultime settimane.

Dopo il derby di Milano vinto 5-1 dall’Inter si parlava molto dell’Inter come assoluta favorita per il campionato ma in questa sosta di Serie A in testa c’è il Diavolo. La squadra di Stefano Pioli non ha infatti più sbagliato nulla in campionato vincendo tutte le partite dopo il derby mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno perso in casa contro il Sassuolo e pareggiato con il Bologna, sempre a San Siro.

Borja Valero esalta il Milan: “Derby perso? Più importanti i punti con le medio-piccole”

A dare adito al Milan ci ha pensato un ex centrocampista di Serie A che oggi di mestiere fa l’opinionista presso gli studi di DAZN. Si tratta di Borja Valero che ha parlato bene dei rossoneri sottolineando il fatto che, ad eccezione del derby, non sono stati perduti altri punti e che è merito di ciò se ora si ritrovano in solitaria in vetta alla classifica.

Queste le parole esatte di Borja Valero pronunciate proprio ai microfoni di DAZN: “Tutti sappiamo quanto sia importante questa partita, ma nell’arco di una stagione si parla comunque di sei punti in gioco: è più importante non sbagliare contro le medio-piccole, alla fine sono questi i punti che fanno la differenza. Qualsiasi allenatore firmerebbe per perdere entrambi i derby in favore della vittoria dello Scudetto. Quel 5-1 è stato pesante per il Milan, ma è ripartito subito: per Pioli è stato un segnale importantissimo”.

L’ex regista spagnolo ha quindi fatto i complimenti al Diavolo per il suo percorso netto in Serie A ad eccezione della sconfitta del derby. In Champions invece il Milan è chiamato ad un cambio di passo dopo due pareggi per 0-0 che non rendono ideale la situazione in ottica passaggio del turno. I rossoneri di Pioli ora infatti sono attesi da un doppio confronto con il PSG di Luis Enrique. Il primo si giocherà nella capita francese il prossimo 25 ottobre.