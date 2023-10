Milan-Juve in emergenza: già dieci assenti per lo scontro diretto

Domenica andrà in scena la super sfida tra Milan e Juventus ma tante saranno le assenze e soprattutto di spicco. Gli undici iniziali delle due squadre subiranno tante variazioni tra dubbi e squalificati

La sfida di domenica sera tra Juventus e Milan sarà sicuramente incandescente. Da una parte ci sono i rossoneri di Stefano Pioli che vogliono a tutti i costi continuare a vincere per continuare la fuga in prima posizione (sperando in un passo falso dell’Inter). Dall’altra parte c’è la Juventus di Massimiliano Allegri che sembra aver ritrovato ritmo e non vuole fermarsi, cercando di continuare la striscia positiva aperta nel derby vinto per 2-0 contro il Torino grazie ai gol di Milik e Gatti nella ripresa della partita.

Un tema che però sarà di assoluto peso è legato agli indisponibili. I certi di saltare la sfida di domenica sera sono in 10 (cinque per squadra). Mentre non sono da meno i calciatori in dubbio che saranno monitorati giorno per giorno per capire le proprie condizioni sperando in un recupero lampo in vista del posticipo di domenica sera in programma alle 20:45

Gli indisponibili e i dubbi di Milan-Juventus

La conta è sicuramente molto lunga. Gli indisponibili per squadra saranno cinque. Partiamo dal Milan padrone di casa che vedrà assenti per squalifica Maignan (rosso diretto subito nel pazzo finale di Genova) e Theo Hernandez, il francese arrivava alla sfida contro il Genoa da diffidato e non è riuscito a scampare l’ammonizione che gli è costata la partita di domenica. Tra gli indisponibili per infortunio invece Pioli ha sul groppone Bennacer che continua la sua fase di recupero dall’infortunio avuto nella scorsa semifinale di Champions League contro l’Inter e Samuel Chimerenka Chukwueze che si è lesionato il bicipite femorale nei giorni scorsi. Per Pioli non finiscono qui i problemi infatti in dubbio rimangono i due centrocampisti Krunic e Loftus Cheek, con il secondo che però sembrerebbe ritornare in tempo per la sfida contro la Juventus.

Non è sicuramente migliore la situazione in casa Juventus, escludendo le delicate questioni legate Fagioli e Pogba. Massimiliano Allegri dovrò fare a meno con certezza per Danilo (infortunato in Nazionale), Alex Sandro e De Sciglio (che ha chiuso anzitempo la sua stagione). Anche per il tecnico toscano non finiscono qui i problemi, infatti tiene banco la questione Chiesa. Il calciatore tornato anzitempo dalla Nazionale per un problema alla gamba cerca di esserci per la sfida di domenica sera ma sarà una situazione da monitorare giorno per giorno.