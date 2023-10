Milan-Juve, novità a sorpresa per Pioli: andrà in panchina

Stefano Pioli ha deciso. Il giovane portiere rossonero andrà in panchina in vista della sfida contro la Juventus.

Il Milan si prepara ad affrontare un’inaspettata emergenza portieri nella sfida cruciale contro la Juventus, in programma domani 22 ottobre a San Siro alle 20:45. Con Mike Maignan squalificato e Marco Sportiello infortunato, il compito di proteggere la porta della capolista rossonera sarà affidato al veterano Antonio Mirante, che, all’età di 40 anni, dovrà dimostrare ancora una volta la sua esperienza tra i pali.

Una situazione insolita che potrebbe sorprendere tutti è la scelta del secondo portiere in occasione della sfida casalinga contro i bianconeri. Lapo Nava, figlio di Stefano Nava, ex giocatore del Milan negli anni ’90 e attuale opinionista sportivo, sembra essere la scelta del momento per affiancare Mirante. Tuttavia, l’allenatore Stefano Pioli potrebbe riservare delle sorprese.

Nava in panchina contro la Juventus

Ciò che cattura l’attenzione in questa situazione di emergenza in casa rossonera è la chiamata in prima squadra di Lapo Nava. Il giovane estremo difensore, figlio di Stefano Nava, ex calciatore del Milan negli anni ’90 e noto opinionista sportivo, si prepara a prendere parte al big match di domani vestendo i panni di vice Mirante. Per Nava si tratta della prima panchina in assoluto a margine di un grande classico del calcio italiano come Milan-Juventus.

Classe 2004, Nava è cresciuto nel vivaio del Milan e attualmente è il portiere titolare della squadra Primavera, guidata da Ignazio Abate. Ha dimostrato il suo talento anche nella Youth League della scorsa stagione, portando il Milan fino alle semifinali dell’ambito torneo.

Nonostante la giovane età, Nava non è estraneo all’ambiente della Serie A. Già due volte è stato convocato da Stefano Pioli in prima squadra e ha accumulato esperienza in panchina in quattro partite di Champions League. La sua determinazione e dedizione sono evidenti, ed è stato elogiato da Maignan, il portiere titolare, che lo considera eccezionale.

Questa chiamata inaspettata potrebbe essere il momento in cui Lapo Nava, figlio dell’ex difensore del Milan degli anni ’90 Stefano Nava, potrebbe fare il suo debutto in Serie A. Anche se Mirante è il favorito per la porta contro la Juventus, ma non è da escludere che Pioli potrebbe sorprendere tutti affidandosi al giovane portiere.

Il nome Lapo Nava potrebbe diventare ancora più famoso se dovesse entrare in campo per difendere i colori rossoneri. Gli appassionati del Milan rimarranno con il fiato sospeso in attesa di vedere se questa giovane promessa potrà brillare in un match così cruciale in chiave Scudetto come quello di domani contro la Juventus.