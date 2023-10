Milan-Juventus, i convocati di Allegri: la scelta su Chiesa

Arrivano notizie importanti in vista della sfida di domani tra Juventus e Milan. Con la lista dei convocati pubblicata pochi minuti fa dalla squadra bianconera gli occhi sono tutti su un nome.

Domani sera alle 20:45 andrà in scena una fondamentale sfida tra Milan e Juventus, per entrambe è fondamentale la vittoria, il Milan per allungare in classifica, la Juventus invece per agganciare la zona altissima.

La sfida però presenterà tante defezioni, esattamente dieci, contando tutti gli squalificati, infortunati e i delicati casi di Fagioli e Pogba. Uno dei calciatori che ha tenuto tutti col fiato sospeso era Federico Chiesa che durante il ritiro con la Nazionale è dovuto tornare a Torino in anticipo per il problema alla gamba che continuava a dare segnali poco incoraggianti al calciatore.

Chiesa stringe i denti per il Milan

Tra i vari nomi per la gioia dei tifosi bianconeri c’è anche quello di Federico Chiesa nella lista dei convocati, il talento ex Fiorentina ha deciso di stringere i denti e non lasciare in difficoltà la sua squadra in una partita che vale tantissimo in termini di classifica ma soprattutto di morale.

Per il resto non ci sono grandi novità tra i convocati della Juventus, mancano come già ampliamente previsto i brasiliani Alex Sandro e Danilo oltre il terzino De Sciglio che ha già chiuso la stagione. Senza dimenticare la doppia assenza di Fagioli e Pogba per i vari casi che stanno vivendo i due calciatori.