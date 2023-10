Milan-Juventus, quali giocatori schierare al Fantacalcio

Milan-Juventus è senza dubbio il big match di questa giornata di Serie A. Tanti i nomi interessanti per il fantacalcio ma occhio alle possibili sorprese.

I fantallenatori sono in fibrillazione per questo match, ma anche per questa giornata SpazioMilan.it arriva in vostro aiuto per consigliarvi chi schierare e chi no, per ridurre la possibilità di errore al minimo. I dubbi per il match di San Siro sono tanti ma le formazioni scelte dagli allenatori sembrano ormai decise.

Tante assenze da ambo le parti ma Milan-Juventus si prospetta in ogni caso una partita piena di sorprese. Un match che arriva dopo una tempestosa sosta per le Nazionali che rappresenta uno snodo fondamentale per la lotta alle primissime posizioni della classifica di Serie A.

Consigli Fantacalcio Milan Juventus: la guida sui rossoneri

Chi schierare al fantacalcio per Milan Juventus? Scopriamo insieme chi schierare titolare e chi invece lasciare in panchina per il match di cartello di San Siro. Tanti gli assenti per Pioli e per i fantallenatori.

MIRANTE – Sicuramente meno sicurezze di Maignan ma se si è scelto di optare per il pacchetto completo dei portieri del Milan è giunta la partita, forse l’unica, di schierarlo titolare. Se si hanno a disposizione portieri titolari di altri club meglio valutare questa opzione.

TOMORI – La Juventus gli porta bene e dopo un avvio di stagione non esaltante è tornato ai suoi alti livelli. Assolutamente da schierare, i bonus potrebbero arrivare.

MUSAH – Lo statunitense è in rampa di lancio e potrebbe sorprendere presto chi ha scelto di investire su di lui al Fantacalcio. Potrebbe illuminare San Siro per la prima volta, magari con un gol davanti ai suoi tifosi.

PULISIC – Il migliore della stagione di Pioli sin qui, da schierare titolare senza dubbio. Bonus (quasi) assicurati, il vero asso nella manica di Pioli. Con l’infortunio di Chukwueze la fascia destra sarà tutta sulle spalle dell’americano.

LEAO – Il 10 del Milan, se decide di farsi la fascia sinistra a corsa nessuno può fare niente. Come Pulisic, il portoghese non va mai lasciato in panchina. La punta di diamante di Pioli è l’arma per scardinare la difesa spesso granitica allenata da Max Allegri.

GIROUD – Nonostante l’eta Olivier Giroud è un altro rossonero da schierare senza dubbi. Molti fantallenatori hanno deciso di puntare su di lui, e dopo l’exploit tra i pali nei minuti finali di Genoa-Milan ci si può aspettare davvero di tutto.