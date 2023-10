Milan-Juventus, succederà per la seconda volta di fila: il curioso dato

C’è un dato curioso su Milan Juventus del 22/10 che riguarda il Milan e il proprio portiere titolare.

Milan Juventus sarà la prossima gara del campionato di Serie A. Andrà in scena a San Siro il 22/10 alle ore 20:45 e sarà sicuramente una partita importante per la classifica del campionato nostrano. Il Milan dovrà difendere la vetta ora a tutti i costi, la Juventus invece tenta la scalata cercando di guadagnare punti preziosi. Per quanto riguarda il Milan, contro i bianconeri, c’è un dato curioso.

Milan Juve, il dato

Milan Juve non è mai una partita banale, le due squadre più importanti in Italia offrono sempre grande spettacolo.

C’è un curioso dato su Milan Juventus che riguarda i rossoneri di Stefano Pioli. Difatti per il secondo anno i rossoneri affronteranno la Juventus senza il proprio portiere titolare: Maignan. Lo scorso anno il Milan giocò con Tatarusanu, la prossima settimana invece toccherà al nuovo secondo del Milan: Marco Sportiello. Il portierone francese difatti salterà la gara contro la Juve per via della squalifica rimediata nel match di Genova contro il Genoa.