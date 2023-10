Milan, Klopp rovina tutto: l’allenatore vuole soffiare il colpo ai rossoneri

Il Milan resta sempre attivo sul mercato, ma in queste ore sembra essere stato insidiato dal Liverpool, che è piombato prepotentemente su un obiettivo dei rossoneri.

Il mondo rossonero è stato destabilizzato dalla notizia che ha coinvolto l’ex Sandro Tonali nel caso del calcioscommesse, nonostante il suo divorzio con il club avvenuto in estate, infatti, l’ex Brescia è sempre rimasto nel cuore dei tifosi milanisti e lo si è visto anche nell’accoglienza che gli hanno riservato al suo ritorno a San Siro nella prima gara di Champions tra il Milan e il Newcastle. Ma è inevitabile che le maggiori attenzioni siano tutte rivolte al big match di domenica contro la Juve, dove la squadra di Pioli dovrà tentare di provare la prima mini fuga della stagione, almeno sui bianconeri e in attesa di conoscere il risultato che maturerà tra Torino e Inter nell’anticipo di sabato alle 18.

Rossoneri che però avranno diversi problemi di formazione da risolvere, dato che per la sfida contro la Juve non ci saranno sicuramente Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi squalificati nel turno precedente contro il Genoa. Tra i pali si rivedrà dunque Sportiello, che nelle volte in cui è stato chiamato in causa ha garantito stabilità e sicurezza. Diversa è, invece, la situazione legata al terzino francese, per il quale è molto più complicato trovargli una valida alternativa. In avanti non dovrebbero esserci colpi di scena, con il tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic che tornerà a formarsi dopo il turnover delle ultime uscite stagionali.

Milan attento, anche il Liverpool vuole Ouedraogo

Ma tornando al tema Theo Hernandez, la società rossonera continua a lavorare sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa di Pioli, soprattutto quando ci si imbatte in situazioni del genere, dove è fondamentale avere ogni pezzo del puzzle al suo posto. I nomi che si stanno monitorando da mesi sono diversi, alcuni dei quali potrebbero anche arrivare già nella sessione di gennaio, anche se ci sono diversi ostacoli da superare. In queste ore, infatti, sembra esserne emerso uno per un giocatore finito nel mirino della società rossonera già da diverso tempo.

Il riferimento va al giovane centrocampista Assan Ouedraogo, che sta facendo le fortune dello Shalke 04 e che sta incantando nell’intero campionato tedesco, con diversi club che hanno iniziato già a prendere nota per capire i reali margini di un eventuale operazione di mercato. Tra questi c’è anche il Milan, che però, sembra avere un’antagonista molto agguerrita. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, anche il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi sul giocatore e potrebbe avanzare una prima offerta già nelle prossime settimane.