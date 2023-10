Milan, la società ha deciso: il big via a fine stagione

Il Milan può vantare diversi top player nella propria rosa come per esempio Theo, Leao, Maignan, Giroud, Tomori e Reijnders tra gli altri.

L’avvio di campionato del Milan fino a questo momento è stato assolutamente positivo e non si può parlare di perfezione soltanto per quel bruttissimo derby dello scorso 16 settembre perso 5-1 contro l’Inter. Per il resto i rossoneri hanno sempre vinto e infatti grazie a questo ottimo percorso si ritrovano ora in testa alla classifica del campionato di Serie A, due punti sopra proprio ai rivali nerazzurri.

Meno bene invece per ora i risultati in Champions League con soltanto due punti raccolti in altrettante gare, frutto di due 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund. Ora lo stato di forma del Milan andrà rivalutato dopo la sosta per le Nazionali quando ad attendere il Diavolo ci sarà subito un big match contro la Juventus. Per la Champions saranno decisivi i due match contro il Psg.

Troppe assenze per Maignan: il Milan è pronta a valutare le offerte che arriveranno

Il club rossonero ha cominciato bene la stagione e lo ha fatto anche grazie ai tanti rinforzi arrivati in estate. Il tecnico Stefano Pioli – grazie alla campagna trasferimenti estiva – può contare su degli innesti di qualità come Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Yunus Musah e Samuel Chukwueze. È risultato più facile muoversi con questa serie di acquisti anche grazie alla stratosferica cifra incassata dal Milan per Sandro Tonali.

Il centrocampista ex Brescia è stato ceduto a poco meno di 70 milioni di euro al Newcastle garantendo maggiore liquidità al club di via Aldo Rossi per tutta la sessione estiva. Nel prossimo mercato estivo il Milan potrebbe pensare nuovamente ad una mossa del genere.

Il profilo più indirizzato ad una cessione in questo momento sarebbe quello di Mike Maignan. Il portiere francese – da quando veste la maglia rossonera – ha saltato alcune partite per un infortunio. Questo fatto sta diventando, suo malgrado, una costante nella sua carriera. Arrivato a 28 anni di età, l’estremo difensore francese è all’apice della sua carriera e per tale ragione potrebbe essere molto richiesto dalle big europee.

Il Milan si trova benissimo con il suo numero 16 e sa che portieri forti come lui non ce ne sono molti. In un mercato in cui però le plusvalenze sono necessarie, non sarà semplice rifiutare enormi offerte che potrebbero arrivare dalla Premier o da altri top club. Ad esempio al Manchester United sono alle prese con le difficoltà dell’ex interista André Onana che è costato molto ma sta rendendo poco. Ma non solo visto che sia Chelsea che City monitorano il forte portiere francese: Milan, Maignan può dire addio.