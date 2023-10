Milan, la vetta non basta: un dato negativo spiazza i tifosi

In casa Milan c’è gioia per la vetta della classifica in solitaria raggiunta nell’ultimo turno ma un dato non rallegra i tifosi.

Il campionato del Milan sta procedendo a gonfie vele con un percorso fin qui netto, eccezion fatta per il brutto scivolone arrivato nel derby contro l’Inter. Si può però dire che la sconfitta per 5-1 contro i nerazzurri sia stato solo un passo falso perché nelle altre sette partite di Serie A sono arrivate soltanto delle vittorie. Grazie a questo importantissimo score il Diavolo si è preso la vetta in solitaria della classifica con 21 punti mentre l’Inter, complice due passi falsi casalinghi con Sassuolo e Bologna, è rimasta al secondo posto a quota 19.

In Champions League invece la squadra di Stefano Pioli sta facendo più fatica con due pareggi per 0-0 raccolti a San Siro contro il Newcastle e a Dortmund contro il Borussia, ora ad attendere i rossoneri ci sarà la doppia sfida contro il PSG in programma dopo questa sosta di campionato. Nonostante quindi questo avvio di campionato più che positivo (con una sola sconfitta in dieci partite ufficiali) c’è un dato che può rattristare i tifosi del Milan.

Transfermarkt non premia il cammino del Milan: diversi rossoneri calano di valore

Agli amanti del mondo del pallone più avvezzi con la tecnologia e che magari sono appassionati anche di numeri, dati e statistiche non sarà certamente nuovo il nome di Transfermarkt. Il sito tedesco è uno dei primissimi esponenti per quanto riguarda le statistiche del mondo del calcio e una sua celebre particolarità è quella dell’assegnare un valore di mercato a qualsiasi calciatore professionista nei principali paesi del pianeta.

Questi valori vengono aggiornati di continuo in base ad età, stato di forma, numeri di gol e assist oltre che per altri fattori statistici. Nonostante però l’ottimo avvio sopracitato del Milan, il sito tedesco ha abbassato il valore di mercato di alcuni calciatori rossoneri nel corso del suo ultimo aggiornamento.

Quelli che riportiamo di seguito sono i giocatori milanisti che hanno perso valore nell’ultimo aggiornamento di Transfermarkt: Christian Pulisic (25 mln, -7), Pierre Kalulu (25 mln, – 5), Fikayo Tomori (40 mln, – 5), Ismael Bennacer (38 mln, -2), Luka Jovic (8 mln, – 2), Noah Okafor (20 mln, -2), Simon Kjaer (3,5 mln, -1,5), Tommaso Pobega (14 mln, -1), Yacine Adli (8 mln, -1).

In questa lista ci sono diversi giocatori importanti della rosa di Pioli e che spesso sono titolari. Ovviamente non si tratta di un indice di scarsa qualità della squadra però per i tifosi vedere che un sito così importante deprezza i propri beniamini potrebbe essere un fatto che non rallegra.