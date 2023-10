Milan, meraviglioso colpo gratis: Pioli gongola

Anche se attualmente chiuso il calciomercato è sempre un punto centrale per i vari club, soprattutto per il Milan ora.

Il Milan è riuscito ad agganciare la vetta spodestando l’Inter e conquistando la prima posizione in Serie A. Una partita rocambolesca il Genoa-Milan che che ha portato i tre punti ai rossoneri al Ferraris che hanno letteralmente tenuto col fiato sospeso i tifosi milanisti per più di 110 minuti di partita.

Dalle espulsioni dei portieri da ambo le parti al fenomenale Olivier Giroud che salva il diavolo. Nel post partita il francese subito afferma che adesso non verrà lasciato più nulla al caso e che si difenderà la vetta ad ogni costo.

Tuttavia il tridente inedito sfoggiato da Stefano Pioli dal primo minuto con Chukwueze, Jovic e Okafor non ha brillato. Tra i tre il primo è stato il giocatore che si è messo più in mostra mentre è stata una prestazione molto opaca per gli altri due.

Pioli difatti nella ripresa si è subito affidato a Leao, Giroud e Pulisic per svoltare la gara. Il punto interrogativo dell’attaccante quindi continua ad esserci ed ora torna in voga il nome di Mehdi Taremi per il futuro.

Il Milan e Taremi potrebbero rincontrarsi

Il calciomercato offre varie soluzioni, il nome del portoghese però torna vivo per i rossoneri.

La punta centrale è un’incognita nel Milan di Pioli. Giroud fa bene al presente del Milan, offre tanti spunti ma spesso non incide, stessa cosa per Jovic. L’attaccante serbo difatti non ha ancora fatto registrare nulla di rilevante con la maglia del Milan e, per entrambi i giocatori, i palloni totali toccati da loro nelle ultime partite non superano nemmeno i 25 tocchi totali a partita, una miseria.

Dunque l’attaccante nel sistema di gioco di Pioli, ad ora, non è totalmente ben valorizzato. Rimane quindi la volontà di agire sul calciomercato per acquistare una punta centrale che sappia smuovere gli equilibri, come accadeva ad esempio con Ibra.

Torna in voga il nome di Mehdi Taremi. Il forte attaccante del Porto, secondo il Corriere dello Sport, nel giugno prossimo lascerà a parametro zero il suo club e, a quanto pare, il Milan ha intenzione, questa volta, di riuscire a mandare davvero a buon fine la trattativa per portarlo in rossonero. Arriverebbe quindi gratis nel Giugno 2024 e per un attaccante come Taremi, sarebbe un gran colpo.

Il Milan infatti ci aveva già provato nel corso di questa estate ma una trattativa thriller saltata agli sgoccioli ha spazientito i vertici rossoneri che hanno poi puntato su Jovic. Tra gli altri obiettivi ricordiamo anche David dal Lille. Ci sarà quindi da fare una scelta ben precisa per l’attaccante al quale verrà affidato il futuro ruolo di bomber rossonero.