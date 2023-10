Milan-Napoli, piove sul bagnato per Pioli: terribile notizia

Il Milan si trova in difficoltà in difesa anche a causa dell’assenza di Kjaer che costringe Pioli ad affidarsi a Kalulu e Tomori.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan questa sera scende in campo per il decimo turno del campionato di Serie A trovandosi a far fronte alla complicata trasferta di Napoli. Per questo delicato match i rossoneri devono però fare a meno di un uomo di esperienza nel reparto difensivo come Simon Kjaer.

Il difensore danese è stato fermato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare che gli ha impedito proprio all’ultimo di partecipare alla partita. Dall’alto della sua grande esperienza l’ex Roma e Atalanta avrebbe potuto fare molto comodo a Stefano Pioli per questo match soprattutto osservando come si sono poi messe le cose in termini di infermeria già nel primo tempo.

Kalulu si ferma nel primo tempo di Napoli-Milan: problema muscolare per il francese

Il Milan ha infatti dovuto fare a meno di uno dei titolari schierati in campo da Pioli dopo pochi minuti dall’inizio della partita. Al 16′ del primo tempo Pierre Kalulu si è fatto male dopo un contrasto di gioco contro il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas. Difficile dire se questo scontro sia stato in qualche modo decisivo per le condizioni fisiche del centrale rossonero che però dopo tre minuti ha chiesto il cambio. Dalle prime impressioni è sembrato trattarsi di un problema muscolare come confermato dai bordocampisti di DAZN.

I tifosi rossoneri hanno quindi visto uscire il loro numero 20 dal campo molto sofferente. Certamente non si tratta di una buona notizia per il Diavolo perché in questo periodo ricco di partite e con un calendario molto fitto, sono stati persi due validi difensori nel giro di poche ore.

Una volta tornati a Milano, nelle prossime ore il centrale francese si sottoporrà a delle accurate visite mediche per capire l’entità del suo infortunio. Pioli e i tifosi si augurano che possa trattarsi soltanto di un problema lieve. L’assenza di Kalulu non può che essere una notizia negativa per il mondo rossonero soprattutto dopo quella già ricevuta riguardo le condizioni di Kjaer.

Al posto del numero 20 francese al 19′ del primo tempo della sfida di Napoli è entrato il giovane difensore argentino, Marco Pellegrino, per lui si tratta dell’esordio in maglia rossonera. Per il giovane centrale classe 2002 non si tratta certamente dell’esordio più semplice dal momento che deve sfidare il temibile attacco del Napoli.