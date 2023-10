Milan, non solo infortuni: c’è una buona notizia per Pioli

L’infermeria di Casa Milan è una, se non la più affollata di tutto il campionato di Serie A. Pioli prepara il match contro l’Udinese.

Oltre a Bennacer, Caldara, Sportiello, Loftus-Cheek, Chukwueze e Kjaer, si aggiungono anche Kalulu, Pulisic (contrattura muscolare) e Pellegrino. Gli ultimi tre, sono usciti acciaccati dopo la trasferta di Napoli.

Un rientro importante a centrocampo, ci spera Pioli

Lo riporta Manuele Baiocchini, inviato di SkySport direttamente da Milanello. Pioli per il match contro il nuovo Udinese di Cioffi potrebbe recuperare una pedina cruciale in mezzo al campo. Stiamo parlando di Loftus-Cheek. L’inglese non si ferma neanche nel giorno libero.

Nonostante i due giorni di riposo programmati dal tecnico rossonero, l’inglese è in campo per lavorare. Nel mirino c’è la sfida contro l’Udinese. Venerdì parlerà Pioli, da capire le condizioni giorno dopo giorno di Loftus-Cheek che, se recuperato, si candida anche da possibile titolare nel centro destra al posto di Musah.