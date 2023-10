Nuovo colpo in arrivo per i rossoneri: Pioli può sorridere

Il Milan pensa al giovane talento, sarebbe un ottimo innesto in prospettiva.

La regina del calciomercato, il Milan, sta raccogliendo i frutti di quanto seminato durante la finestra estiva. Primo posto in campionato e prestazioni convincenti soprattutto dei nuovi arrivati, abili a calarsi nella realtà rossonera senza problemi. Il diavolo ha decisamente aumentato lo spessore della propria rosa, un miglioramento che mancava da anni.

L’addio in dirigenza di Maldini e Massara ha aperto le porte a Geoffrey Moncada che si è reso autore di una sessione magistrale sotto ogni aspetto. Programmazione e un occhio ben attento alla situazione finanziaria, queste le parole d’ordine dei rossoneri.

Il Milan monitora Juan Miranda

Proprio per dare continuità alla voce “programmazione”, il Milan starebbe pensando ad un interessante colpo in prospettiva. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano sul suo account ‘X‘, la dirigenza meneghina starebbe attenzionando Juan Miranda.

Il terzino sinistro spagnolo, in forza al Betis Sevilla, si libererà a costo zero il prossimo giugno e il suo addio è più che probabile. Il classe 2000 vestirebbe i panni di un affidabile vice – Theo Hernandez, una figura che manca nella rosa di Pioli.