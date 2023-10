Milan, pioggia di milioni per Cardinale: super plusvalenza

Il Milan ha messo in mostra tutti i suoi gioiellini in questo inizio di campionato, ma uno su tutti ha sorpreso, arrivato nell’ombra un anno fa, adesso è uno dei calciatori principali del reparto difensivo rossonero.

Il bunker rossonero esclusa la sfida contro l’Inter ha sempre dimostrato una solidità invidiabile e non solo grazie ad un super Mike Maignan. Il reparto difensivo rossonero è ben orchestrato che ai due terzini Calabria e Theo Hernandez ha una grandissima coppia di centrali composta da Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

Proprio il secondo citato è diventato l’oggetto del desiderio di tantissime squadre in Europa. Nelle ultime ore Sky Sport ha lanciato un’indiscrezione che fa però tremare i sostenitori rossoneri, visto che il calciatore tedesco è finito nel mirino del West Ham che vuole fare un cambio generazionale nel suo reparto difensivo e Malick è diventato uno degli obiettivi principali della prossima campagna acquisti.

Il West Ham tenta il colpo Thiaw

Malick Thiaw è sicuramente una delle sorprese più belle di questo nuovo Milan. Il difensore tedesco dopo una stagione iniziata in ombra e conclusa da titolare ha trovato ritmo e stabilità nel campionato di quest’anno. Parliamo di un calciatore con delle grandissime doti fisiche e tecniche, un calciatore che supera i 185cm ed ha dalla sua un’ottima velocità che lo rende un cliente difficile per tutti. Ha ancora da migliorare su alcuni aspetti, tra cui quello del cartellino, visto che spesso e volentieri in questa stagione è stato iscritto all’elenco dei cattivi spesso per falli evitabili, ma ha dalla sua la giovanissima età che gli “perdona” qualche eccesso di irruenza.

A gennaio dunque gli occhi sono anche su di lui, specialmente quelli del West Ham. Il Milan ci pensa e sogna, visto che si parlerebbe di una plusvalenza enorme visto che il calciatore era arrivato a Milanello per poco più di 8 milioni circa. Il tedesco non si è ancora espresso sulla questione, probabile che aspetti gennaio per iniziare a pensare a qualche movimento di mercato, nel caso in cui volesse partire (cosa non scontata, guardando il blasone dei rossoneri e la stagione che sta filando per il meglio).

Rimane però una porticina aperta perché Cardinale ci pensa a questa maxi plusvalenza che può aiutare e non di poco le casse del Milan, registrando un’altra cessione record dopo quella di Tonali, reinvestendo una parte del capitale su qualche altro giovane dalle belle speranze che possa affiancarsi all’intoccabile Tomori.