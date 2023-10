Milan, Pioli fa impazzire tutti: “È il migliore in Serie A”

Di nuovo primo in classifica dopo aver staccato l’Inter con la vittoria di Genova arrivata negli ultimissimi minuti: gli elogi a Pioli capolista non mancano.

Stefano Pioli ha vinto il suo primo scudetto due stagioni fa, nel campionato 2021/22, battendo l’Inter di Simone Inzaghi nella corsa al tricolore e regalando ai suoi tifosi lo scudetto numero 19 che mancava da 11 anni in rossonero. Lo scorso anno il percorso in campionato non è sicuramente stato altrettanto meritevole di elogi, visto il quinto posto raggiunto sul campo che poi è diventato quarto vista la penalizzazione inferta alla Juventus.

Da ricordare ovviamente la semifinale di Champions League raggiunta dal Milan e da Pioli lo scorso anno, poi eliminati dai cugini dell’Inter. Comunque un percorso europeo degno di nota che ha dato nuovo splendore ai rossoneri, che un tempo comandavano nelle coppe europee e soprattutto nella Coppa dei Campioni. Questa stagione Pioli è partito bene in campionato, tolta la pesante sconfitta per 5-1 nel derby, e sicuramente tenterà di quantomeno lottare fino a maggio per lo scudetto.

Elogio incredibile per Pioli: “Il mio preferito in Serie A”

A discutere del Milan e in particolare di Stefano Pioli ci ha pensato Lele Adani, durante la consueta analisi della giornata di campionato in Live con la Bobo TV.

“Io posso anche parlare di tattica, perchè Pioli è stato bravo a inserire i terzini in mezzo al campo, a far allargare i centrocampisti e creare inserimenti in area di rigore, a plasmare Leao facendolo giocare più libero, forse con meno compiti difensivi. Parliamo anche del ruolo di Florenzi, che è quasi come un regista in più” – l’ex difensore ha parlato così di Pioli e delle modifiche e innovazioni tattiche che il tecnico ha attuato in questo primo avvio di stagione.

“Ciò che mi sorprende, al di là di un derby perso male fin dall’inizio, è che Pioli è davvero una persona con la capacità di entrare nella testa dei giocatori, Adlì a parte probabilmente. Lo posso dire, oggi è il mio preferito in Serie A, basta vedere anche il percorso sin qui che ha fatto dal 2019 quando arrivò a Milano.”

Grandissimo elogio quindi per Pioli, che dopo lo scudetto del 2022, che probabilmente nessuno si aspettava, questa stagione tenterà di ripetersi per poter raggiungere il ventesimo scudetto e quindi la seconda stella. Magari battendo sul fotofinish l’Inter come già accaduto in passato.