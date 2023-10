Milan, ritorno di fiamma imminente: l’annuncio di Furlani

È iniziata Borussia Dortmund-Milan, secondo impegno dei gironi di Champions League. Nel pre-gara Furlani ha rilasciato un annuncio che ha infiammato i tifosi rossoneri.

Un Milan in ottimo stato di forma si presenta all’esame Borussia Dortmund. I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato: dopo il pareggio a reti bianche contro il Newcastle è necessario proseguire la striscia positiva anche in Champions League ai fini della qualificazione. La gara cominciata da poco contro i tedeschi, sconfitti all’esordio contro il Paris Saint Germain, è già decisiva per avanzare alla fase successiva.

Per dimenticare gli errori commessi sotto porta contro i Magpies bisogna ripartire immediatamente. La prima trasferta del girone è una delle più calde e complicate d’Europa. Gli uomini di Pioli si ritroveranno di fronte un ostacolo dalle sembianze di un “muro giallo”. Il blocco dei tifosi gialloneri è infatti lo scoglio più arduo da superare, oltre ad una formazione reduce da una striscia di risultati positivi.

Dopo un inizio a rilento, il Dortmund ha ingranato la marcia giusta e si trova ora al terzo posto al fianco del Bayern Monaco. I padroni di casa si presenteranno con il solito mix di calciatori di esperienza (su tutti il sempreverde Reus) e giovani talenti forgiati in casa da non sottovalutare per i rossoneri.

Milan, Furlani esce allo scoperto: annuncio in diretta

I giocatori milanisti non dovranno farsi intimorire dall’accesissima tifoseria locale, forti dell’esperienza e abitudine maturata in questi ultimi anni di Champions League. Non sarà al fianco del gruppo uno dei principali leader dello spogliatoio degli ultimi anni che pochi mesi fa ha salutato il calcio, uno che di queste battaglie ne ha combattute: Zlatan Ibrahimovic. Poco prima della gara Giorgio Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’ex attaccante ai microfoni di Prime Video. Di seguito le parole dell’amministratore delegato milanista:

“E’ una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente”

Lo svedese ha lasciato il Milan lo scorso 4 giugno, annunciando il ritiro dal calcio giocato a seguito dell’ultimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. In questi mesi il fuoriclasse svedese non ha tuttavia mai negato la propria intenzione di voler rimanere nell’ambiente rossonero. L’annuncio di Furlani è un ulteriore indizio di quello che potrebbe essere il futuro prossimo di Ibra, il quale potrebbe ancora fare la differenza con il suo carisma nel mondo rossonero.