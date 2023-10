Milan, scenario che lascia di stucco: Maldini nella sede dell’Inter

Scenario incredibile quello che è successo questa settimana: un Maldini nella sede dell’Inter per la firma.

Quella della famiglia Maldini al Milan è una storia tutt’altro che banale: il legame tra la famiglia e la squadra rossonera è cominciato nel lontano 1954, quando ad indossare la maglia rossonera fu Cesare Maldini, il primo dei tre.

Successivamente, ad indossare la maglia del Milan è Paolo Maldini, figlio di Cesare, prima nelle giovanili e poi in prima squadra: l’ex difensore rossonero non ha mai cambiato squadra nell’arco della sua carriera calcistica; prima da giocatore, poi da dirigente, Maldini ha dichiarato amore eterno ai colori rossoneri, e da lì non si è più mosso, fino a giugno 2023, quando è stato licenziato dalla nuova proprietà.

L’ultimo della dinastia dei Maldini ad aver indossato la maglia del diavolo rossonero è stato Daniel, figlio di Paolo: il classe 2001 è cresciuto come il papà nella giovanili rossonere, approdando in prima squadra nel 2020.

Al momento è prematuro pensare che Daniel possa intraprendere la carriera del papà, anche perché il giovane centrocampista è in prestito all’Empoli e fino a qui, in questo avvio di Campionato, non ha trovato ancora minutaggio, complice l’infortunio.

Maldini a casa inter: il curioso retroscena

La storica rivalità tra Milan e Inter, le due squadre milanesi, ha fatto si che negli anni pochi giocatori passassero prima in una squadra poi in un’altra; l’ultimo ad aver cambiato sponda del Naviglio è Hakan Calhanoglu, passando da quella rossonera a quella nerazzurra.

Un tempo, questi cambiamenti erano molto più rari, complice l’attaccamento alla maglia dei calciatori: è il caso della dinastia Maldini, appunto, che non ha mai avuto il dubbio di passare da una sponda all’altra. C’è però un Maldini che in questi giorni ha infranto la regola, transitando per i colori nerazzurri.

Si tratta di Christian Maldini, figlio più grande di Paolo, che nelle ultime ore ha raggiunto la sede dell’Inter per firmare un contratto: il classe ’96 ha lasciato il calcio giocato e ha deciso di intraprendere la carriera da procuratore, nel team insieme a Giuseppe Riso.

L’ex calciatore è transitato nella sede nerazzurra in qualità di agente del difensore classe 2005 nerazzurro, Giacomo Stabile: Christian ha così firmato il suo primo contratto da agente nella sede degli eterni rivali, l’Inter appunto. Per lui si prospetta una carriera interessante, grazie ai tanti giocatori di livello che passano dal team di agenti, come Tonali e Frattesi.