Milan, stoccata di Chiesa: “In Champions dovevamo esserci noi”

L’attaccante della Juve ha concesso una lunga intervista al quotidiano torinese Tuttosport, in cui ha mandato una frecciata al club rossonero

La scorsa stagione di Serie A è stata caratterizzata dalla penalizzazione in campionato della Juve di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera ha visto diminuire e aumentare i suoi punti in classifica come se fosse sulle montagne russe, ma alla fine la giustizia sportiva si è espressa contro la Juve e la Champions League è sfumata.

A beneficiarne è stato il Milan, con la squadra di Stefano Pioli che ha agguantato un pass per la coppa dalle grandi orecchie a discapito proprio dei bianconeri. A proposito di quella sfortunata stagione ha parlato Federico Chiesa sul quotidiano Tuttosport.

Sulla penalizzazione, Chiesa ha dichiarato:

La Juve è alle prese con una situazione particolare, insolita nella storia del club. Ma lo è soltanto perché l’Europa ci è stata tolta dopo averla conquistata. Due volte per altro, visto che anche con il -10 ci saremmo comunque qualificati per la Conference League

Chiesa non ha dubbi: “Meritavamo la Champions”

Il numero 7 bianconero non nasconde l’amarezza per l’esclusione della sua squadra da questa edizione della Champions League:

Le guardo le partite, le guardo. E rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta…

Chiesa ha lanciato una frecciata pesante nei confronti del club rossonero, che ha semplicemente rispettato il verdetto della giustizia sportiva. Adesso sta ai rossoneri continuare a inseguire il sogno europeo e agguantare una delle prime due posizioni nel girone a discapito di una tra PSG e Newcastle.