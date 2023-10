Milan, tripla gioia per Pioli: annuncio ufficiale, tifosi in estasi

Arrivano buone notizie da Milanello in vista della sfida tra Milan e Juventus.

Il Campionato di Serie A è pronto a ripartire: la partita tra Hellas Verona e Napoli aprirà le danze della nona giornata di Campionato; l’Inter affronterà il Torino alle ore 18:00 di Sabato 21 ottobre. Il Milan, invece, sarà atteso dalla grande sfida contro la Juventus. Una sfida “al vertice”, visto che i rossoneri hanno chiuso le prime otto giornate del Campionato in vetta alla classifica, mentre la Juventus si trova al terzo posto, a -4 proprio dai rossoneri, e ha la possibilità accorciare la classifica.

Le due squadra arrivano alla sfida in una situazione completamente diversa l’una dall’altra: dopo la pesante sconfitta nel derby, il Milan non ha più perso e, anzi, si è conquistato la vetta della classifica, chiudendo al primo posto la prima tranche di partite. La Juventus, invece, ha a che fare con il calcio scommesse, visto che un suo giocatore, Nicolò Fagioli, è stato coinvolto direttamente nel caso e sanzionato, ma la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a rimanere concentrata sul campo.

Milan-Juventus, Pioli recupera tre giocatori: le ultime

Espulsioni, infortuni, vicende extra campo: Milan e Juventus, in occasione della partita di domenica 22 ottobre, dovranno fare a meno di molti giocatori. I rossoneri saranno costretti a giocare con Mirante tra i pali, terzo portiere rossonero, complice l’espulsione di Maignan nell’ultima partita di Campionato e l’infortunio di Sportiello nell’allenamento odierno. Altra assenza pesante è quella di Theo Hernandez, che deve scontare un turno di squalifica dopo le 5 ammonizioni prese.

Nel frattempo, a Milanello continua la preparazione dei rossoneri in vista della sfida contro la Juventus di Allegri, e proprio nella giornata odierna sono arrivate buone notizie per i tifosi rossoneri: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter, il Milan ha recuperato Krunic, Okafor e Kalulu. I tre saranno quasi sicuramente nella lista dei convocati di Pioli, ma partiranno dalla panchina.

Un punto interrogativo invece riguarda ancora Loftus-Cheek: l’ex centrocampista del Chelsea sente ancora dolore e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, ma l’intenzione è quella di non spingere, visto anche le numerose partite che il Milan dovrà affrontare nel prossimo mese. Dopo la Juventus, infatti, i rossoneri voleranno a Parigi per affrontare il PSG.

Periodo dunque non fortunato quello dei Diavoli rossi, che devono fronteggiare i numerosi infortuni in un momento così concentrato di partite. I rossoneri, però, partono con un lieve vantaggio in Classifica e questo può essere un fattore di entusiasmo.