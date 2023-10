”Milan umiliato, la lezione di Allegri…”: Pioli, stoccata durissima contro l’allenatore

Arriva una pesante stoccata per il tencico del Milan Stefano Pioli. Il giornalista ci va giù pensante nei confronti del mister rossonero

Il Milan attraversa un momento di grande sconforto dopo le due pesanti sconfitte consecutive arrivate contro Juventus e PSG. La squadra di Stefano Pioli è uscita in malo modo dall’ultimo impegno di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, subendo una sconfitta per 3-0. Con questo pesante ko, il Milan si è visto costretto a mandare giù la seconda battuta d’arresto di fila, dopo quella subita in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La situazione appare buia, soprattutto in campo europeo, dove la squadra rossonera si trova all’ultimo posto del girone, con soli 2 punti raccolti e nessun gol segnato.

Ora la grande domanda è se il Milan di Stefano Pioli sarà in grado di riprendersi da queste deludenti prestazioni e lanciare un segnale di reazione. La prossima sfida in campionato vedrà il Milan affrontare gli attuali campioni d’Italia: i rossoneri sono attesi al Maradona dal Napoli di Rudi Garcia. La tifoseria rossonera è in attesa di una svolta e spera che la squadra possa ritrovare la propria forma e competitività in entrambe le competizioni. Resta da vedere come il Milan affronterà questa difficile fase e se riuscirà a risollevarsi dai recenti scacchi in un cammino ancora lungo nella stagione.

Milan, dura critica per mister Pioli

Non sono mancate le critiche per mister Stefano Pioli dopo il ko subito in Champions League contro il Paris Saint Germain. Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di TeleLombardia, ha scatenato una serie di critiche nei confronti del tencico rossonero in seguito alla sconfitta subita in terra parigina.

Attraverso i suoi canali social, Ravezzani ha espresso il suo disappunto con il seguente commento: “Pioli perde sempre la stessa partita. Attacca, alza la difesa, becca una serie di ripartenze a campo aperto e la difesa (con il solo Tomori di livello superiore) tracolla. La lezione di Allegri non è servita e il Milan torna da Parigi umiliato nel punteggio”.

Queste parole incisive di Ravezzani riflettono il crescente malcontento nei confronti delle prestazioni del Milan in competizioni europee e mettono ulteriormente sotto pressione l’allenatore Stefano Pioli. Mentre il club cerca di migliorare il proprio rendimento e ottenere risultati più positivi in Europa, il dibattito e le critiche sulle tattiche e sulle scelte di Pioli sembrano intensificarsi.

La sconfitta contro il PSG ha sollevato interrogativi sul futuro del Milan in questa edizione della Champions League e sulla leadership di Pioli.