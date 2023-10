Napoli-Milan, arriva la stangata dal Giudice Sportivo: la motivazione

Oggi la Lega ha comunicato le multe alle società per alcune sfide della decima giornata, tra le squadre multate figura anche il Milan.

Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha comunicato le varie ammende che alcune società dovranno pagare per via di comportamenti anti sportivi da parte dei sostenitori delle squadre coinvolte. Tra le società multate non solo il Milan, anche Inter e Napoli. La gara indiziata è appunto Napoli-Milan e i tifosi rossoneri non hanno ben figurato.

Milan, multa dal Giudice Sportivo

Dalle partite della decima giornata di Serie A ecco che escono fuori delle ammende a carico di alcune squadre.

La decisione è stata presa da Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo della Lega Serie A. La decima giornata di campionato ha visto difatti partite ad alto tasso di agonismo, dentro e fuori dal campo, dove certamente si è esagerato.

Napoli-Milan non ha portato solo un brutto pareggio ai rossoneri con una prestazione, nel secondo tempo, nettamente al di sotto delle aspettative. Ha anche portato ad un’ammenda nei confronti della società per alcune gesta da parte del tifo organizzato rossonero. La multa è di 15 mila euro con seguente motivazione:

Per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Questa dunque la multa nei confronti del Milan dove i tifosi rossoneri si sono resi protagonisti di atti anti sportivi. Difatti hanno costretto appunto l’arbitro, Daniele Orsato, a stoppare il match tra le altre cose.