Napoli-Milan, forfait dell’ultima ora: coperta corta per Pioli

Arriva una pessima notizia per il Milan di mister Stefano Pioli in vista del big match di campionato contro il Napoli.

Brutta notizia per il Milan di mister Stefano Pioli. È arrivata una pesante tegola in queste ore per il club rossonero in vista del tanto atteso big match contro il Napoli di Rudi Garcia, in programma questa sera al Maradona per la decima giornata di Serie A. La squadra allenata da Stefano Pioli deve fare i conti con una pesante assenza in occasione della sfida che si terrà stasera alle ore 20:45 all’ombra del Vesuvio.

Il Milan si trova ad affrontare un ostacolo significativo. Pioli, nella preparazione di questa sfida dal grande impatto strategico, si ritrova a dover fronteggiare la perdita di una pedina fondamentale. Questo potrebbe influenzare notevolmente il modus operandi della squadra, poiché una figura chiave non sarà disponibile per il match contro il Napoli.

La mancanza di questa figura di spicco potrebbe imporre a Pioli e al suo staff di apportare modifiche tattiche e riconsiderare la strategia pianificata per affrontare il Napoli. La sfida si preannuncia ancora più impegnativa per il Milan, costretto a riformulare il proprio approccio senza uno dei suoi punti cardine.

Tegola per Pioli: rossoneri in emergenza

Arriva una pesante batosta per il Milan di mister Stefano Pioli. A poche ore dalla sfida di vertice contro gli azzurri, i rossoneri hanno perso una pedina fondamentale per quanto riguarda la retroguardia. Il difensore centrale del Milan, Simon Kjaer, non sarà a disposizione per l’importante match contro il Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il giocatore danese non sarà in campo a causa di un problema muscolare.

Il Milan, che si preparava per il cruciale scontro contro il Napoli, subirà un duro colpo senza la presenza del suo affidabile difensore centrale. L’infortunio di Kjaer è stato diagnosticato come un affaticamento muscolare, costringendolo a uno stop per recuperare appieno la forma fisica.

L’assenza di Kjaer potrebbe influire sulle dinamiche difensive del Milan, costringendo l’allenatore Stefano Pioli a rivedere la formazione e a trovare alternative in difesa per colmare il vuoto lasciato dal giocatore.

Oltre a Kjaer, il tencico rossonero dovrà fare a meno anche di Thiaw, per squalifica. I difensori centrali a disposizione del Milan sono solo Tomori e Kalulu. Quindi, scelte obbligate in difesa per mister Pioli. Saranno del match, invece, Maignan e Theo Hernandez, recuperati dai rispettivi infortuni. .

Si prevede che Kjaer intraprenderà un programma di recupero e riabilitazione sotto la supervisione medica del Milan per tornare in campo quanto prima e supportare la squadra nella prossima serie di partite.

L’assenza del difensore sarà un ostacolo da superare per il Milan, ma l’obiettivo della squadra rimane intatto: cercare di espugnare il Maradona riscattando le due sconfitte consecutive contro Juventus e Paris Saint-Germain.