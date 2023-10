Napoli-Milan, le ultime da Milanello: la notizia su Loftus-Cheek

Arrivano notizie dall’infermeria rossonera, alcuni calciatori aggiornano il loro report medico, per alcuni l’obiettivo rimane la partita contro il Napoli di domenica.

Domenica il Milan sfiderà il Napoli per una sfida che si preannuncia infuocata. I rossoneri sono obbligati a riscattarsi dopo le ultime due sconfitte arrivate contro la Juventus e il PSG. Le ultime fanno però ben sperare.

Infatti sono arrivate nuove notizie da Milanello sugli infortuni di Okafor, Jovic e Loftus-Cheek. Le situazioni però saranno continuamente monitorate in vista della partita di domenica dove il primo citato sembra essere sicuro della presenza.

Il bollettino da casa Milan

Come detto in precedenza il primo sicuro di esserci per il Napoli è Okafor. L’attaccante ha lavorato in gruppo ed è recuperato dopo l’affaticamento muscolare che l’ha messo fuori dai giochi nella sfida di Champions League.

Per Loftus Cheek e Jovic la situazione è diversa. Il primo ha svolto un lavoro personalizzato sul campo mentre il secondo ha pure lui pestato l’erba del campo ma per un allenamento a parte. Le loro condizioni per il Napoli saranno valutate giorno dopo giorno per non rischiare in una situazione già delicata.