Napoli Milan, sentite Garcia: “Pareggio giusto”

Risultato amaro quello del Milan di Stefano Pioli, che torna da Napoli con un solo punto, frutto del pareggio contro la squadra partenopea. Pareggio che non serve a nessuno, con il Milan che ora perde il secondo posto della classifica dopo la vittoria della Juventus sull’Hellas. I rossoneri dominano letteralmente i primi 45 minuti della prima frazione di gioco, trovando il doppio vantaggio con il proprio attaccante, Olivier Giroud. Nel secondo tempo, i diavoli scendono in campo con minor determinazione e subiscono il pareggio, prima con Politano e poi con Raspadori.

Napoli-Milan, le parole di Garcia al termine del match

Nel post-partita di Napoli-Milan, anche Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita della sua squadra. Queste le sue parole, che non saranno piaciute ai tifosi rossoneri:

Mi sembra un pareggio giusto. Nel primo tempo è andato meglio il Milan, il secondo meglio noi.

Affermare che sia un pareggio giusto forse è troppo, visto che nel secondo tempo il Milan poteva andare in vantaggio di 3/4 gol, ma non ha sfruttato al meglio le sue occasioni; nella seconda frazione, è il Napoli ad avere il pallino del gioco, trovando però solamente il pareggio. Nel finale Kvara ha la palla per ribaltare completamente il risultato, ma Maignan para.