Nazionale, Spalletti spiazza i tifosi del Milan: è successo per la seconda volta

Pochi istanti fa è stato diramato l’elenco ufficiale con i convocati di Spalletti per le prossime sfide degli Azzurri, con una particolarità che vede coinvolto anche il Milan.

Dopo il secondo pareggio ottenuto in Champions, il Milan è pronto a tornare in campo e questa volta dovrà farlo dalla delicata trasferta contro il Genoa. I rossoneri dovranno cercare di fare bottino pieno per arrivare alla sosta nella miglior condizione possibile, sia di classifica che mentale.

Milan, nessun italiano convocato da Spalletti

Sosta che servirà a Stefano Pioli per lavorare al meglio con la squadra, dato che nessun calciatore rossonero è stato convocato dal ct Luciano Spalletti per affrontare le due gare contro Malta e Inghilterra. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).