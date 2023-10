“Nessuno migliore di lui”: Milan, encomio speciale per il big

Pioli è esaltato dai complimenti che ha ricevuto uno dei big rossoneri. Sembrerebbe il migliore in assoluto nel suo ruolo

Il Milan, al momento, sta dominando la classifica. Questi ottimi risultati sembrano essere proprio i risultati di un ottima squadra a disposizione di Stefano Pioli. Infatti, in queste prime giornate del campionato, la rosa rossonera ha dimostrato di avere giocatori con delle qualità grandiose e che sono disposti a lottare per poter sempre portare a casa i 3 punti. Infatti, il Milan, riesce a rimanere nelle prime quattro squadre dopo 7 giornate, grazie a 6 meritate vittorie ed una sola sconfitta nel derby contro l’Inter di Inzaghi.

Spesso i giocatori del Milan sono stati elogiati grazie alle loro prestazioni in campo, questa volta è toccato ad uno dei big rossoneri. Il giocatore francese, infatti, ha dimostrato le sue qualità sia in campionato che in altre competizioni come la Champions League e la Nazionale del suo paese.

Massimo Marianella, recentemente, infatti, ha deciso di elogiare proprio Mike Maignan, primo portiere della squadra rossonera. Il portiere francese si è sempre dimostrato pronto a svolgere il suo dovere tra i due pali.

Marianella elogia un big, è sicuro di quello che ha detto

Massimo Marianella, noto telecronista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. La sua riflessione sul Milan si è concentrata proprio su Mike Maignan e le ottime qualità del portiere francese che farebbero di lui uno dei migliori.

Ecco le parole del telecronista riguardo il portiere del Milan:

Il recupero di Maignan è fondamentale: a oggi non trovo un portiere al mondo che sia più forte di lui, considerando che Neuer e Courtois sono infortunati.

Questo è quanto affermato su Mike Maignan, sicuramente, questo elogio può solo far piacere al portiere francese che, dopo alcune giornate di stop per un infortunio, è finalmente tornato in campo nell’ultima partita del Milan contro la Lazio. Proprio questa partita ha dimostrato ancora una volta le sue qualità, infatti, il match dei rossoneri si è concluso per 2-0, con una clean sheet per Maignan.

Sono numerose le partite in cui il portiere rossonero ha portato a casa un risultato ottimale riuscendo a parare i tentativi di andare a segno delle squadre avversarie. Una delle ultime è proprio la prima gara di questa stagione di Champions League del Milan, che ha affrontato il Newcastle.