Niente clausola, va via a zero: il Milan lo soffia alla Juve

Il Milan è pronto a tentare l’affondo per portare in maglia rossonera un nuovo difensore. I rossoneri duellano con la Juventus.

Gli appassionati della Serie A sono in attesa del 22 ottobre, data in cui Milan e Juventus si affronteranno in un attesissimo scontro al vertice in quel di San Siro. Ma il duello tra queste due squadre non si ferma al campo da gioco. Le dirigenze dei due club si stanno scontrando sul mercato per un giocatore che potrebbe essere fondamentale per l’estate del 2024.

La Serie A si è fermata nuovamente per dare spazio agli impegni delle Nazionali, e c’è una convinzione diffusa tra i tifosi: le grandi del calcio italiano, Milan, Inter, Juventus e Napoli si daranno battaglia fino all’ultima giornata per la conquista dello Scudetto. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, c’è una partita che si preannuncia particolarmente delicata: Milan contro Juventus. Un vero scontro diretto che, a quanto pare, potrebbe diventare un duello anche in sede di mercato.

Duello di mercato tra Milan e Juventus

Entrambi i club condividono un obiettivo di mercato: il difensore Victor Lindelof, attualmente in forza al Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il centrale dei red devils ha un contratto che scadrà nel 2024, ma la società inglese ha intenzione di attivare una clausola per rinnovarlo fino al giugno 2025. Tuttavia, il giocatore svedese rimane sul mercato e suscita l’interesse sia del Milan che della Juventus.

Il Milan sta seguendo il 29enne Lindelof con particolare interesse. Il Manchester United sembra voler attivare la clausola di estensione del contratto per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il Milan potrebbe chiudere l’affare con una cifra che si aggira tra i 15 e i 17 milioni di euro.

Tuttavia, c’è da fare i conti con la Juventus. Anche l’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, è un estimatore dello svedese e ha bisogno di rinnovare il reparto arretrato. Quindi, il duello tra Milan e Juventus per Lindelof si prospetta ancora più avvincente. La dirigenza del Manchester United sembra intenzionata a rinnovare il contratto di Lindelof fino al 2025 per aumentarne il valore sul mercato.

Entrambe le squadre italiane dovranno mettere sul tavolo circa 15 milioni di euro per prelevare il difensore dal club inglese. La Juventus e il Milan sono avvisate: il duello sul campo è solo l’inizio, la sfida in chiave mercato si preannuncia altrettanto competitiva. Sarà interessante vedere quale delle due squadre riuscirà ad assicurarsi i servigi di Lindelof.