“Non prima di due mesi”: Milan, Pioli dovrà ancora attendere

C’è una nota di speranza che illumina l’infermeria del Milan. Ismael Bennacer, centrocampista tanto amato dai tifosi rossoneri, si prepara a fare il suo ritorno dopo una lunga e impegnativa battaglia contro un infortunio al ginocchio destro.

La storia di Bennacer è un racconto di determinazione e perseveranza. Il 10 maggio, l’algerino ha dovuto dire addio prematuramente alla stagione a causa di un infortunio alla cartilagine del ginocchio. Questa settimana, finalmente, Bennacer tornerà ad allenarsi al centro sportivo rossonero, mettendo fine a mesi di terapie intensive. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, il suo ritorno in campo richiederà ancora del tempo; si parla di almeno due mesi prima che possa essere convocato per una partita ufficiale. Il suo obiettivo è quello di poter scendere in campo entro la fine di dicembre, regalando ai tifosi un motivo per festeggiare durante le festività natalizie.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, non vede l’ora di riavere a disposizione il suo metronomo del centrocampo. Bennacer, con la sua abilità nel controllo del gioco e la sua presenza costante in mezzo al campo, è un elemento cruciale per la squadra rossonera. Il suo ritorno è atteso con ansia da tutti coloro che seguono il Milan.

Il percorso di recupero di Bennacer sarà strettamente monitorato dallo staff medico del Milan per assicurarsi che tutto proceda senza intoppi. Il piano prevede di non affrettare il suo rientro e rispettare i tempi necessari per garantire che sia al meglio della forma quando tornerà in campo. Potrebbero essere necessari anche due mesi prima che lo vediamo nuovamente in gruppo.

Una domanda che resta aperta è se Bennacer parteciperà alla Coppa d’Africa, in programma dal 24 gennaio in Costa d’Avorio. La sua presenza in questa competizione potrebbe rappresentare un dilemma per il Milan, che vorrebbe sicuramente riavere il suo talentuoso centrocampista a disposizione per la seconda metà della stagione.

In ogni caso, i tifosi del Milan possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo che Ismael Bennacer sta facendo progressi significativi verso il suo ritorno in campo.