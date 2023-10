Nuovo gioiello per il Milan, la concorrenza è spietata: 30 milioni di euro

Il Milan a gennaio dovrà rimettere mano sul calciomercato. Diversi i reparti da riempire. Per il centrocampo si pensa ad un giovane talento

Il club del Diavolo nelle ultime settimane è perseguitato, le brutte notizie sono state incessanti per i rossoneri. Dai recuperi subiti in campo alle squalifiche passando per gli infortuni. La sessione di calciomercato estiva ha cercato di portare una ventata d’aria nuova alla squadra ma ora sembra tutto da rifare per i milanisti. Con gli infortuni di Loftus-Cheek e Chukwueze prima, poi Kalulu, Pellegrino e Kjaer la rosa del Milan è ora decimata.

Un reparto difensivo a corto di uomini dove, durante Napoli-Milan, si è dovuti arrivare a Florenzi come difensore centrale. Un reparto offensivo anch’essi da rimodellare e il Milan inevitabilmente dovrà iniziare a monitorare i giocatori che possono fare al caso dei rossoneri per la sessione invernale di calciomercato. Ad oggi arriva un nuovo nome, un giovanissimo centrocampista talentuoso, dall’Inghilterra. Per molti è un gioiello puro da prendere il prima possibile e il suo nome è Charlie Patino.

Milan, il giovane Patino per il centrocampo

Spunta un nuovo nome sul mercato. Già richiestissimo la sua valutazione non è di poco conto.

Il Milan deve provare a ritrovare la giusta via per non perdere di mira gli obiettivi di questa stagione. Alla gogna ci sono un po’ tutti, dal mister Pioli ai giocatori. I tanti infortuni subiti fanno pensare ad una mancanza nello staff tecnico e nella gestione dei propri giocatori.

Pioli, tuttavia, nel breve termine sarà ancora, e sicuramente, il tecnico del Milan. Bisogna quindi che ci sia una forte coesione tra squadra, società e tifosi per continuare al meglio. La sessione invernale di Gennaio è quasi alle porte ed ogni club può perfezionare la propria squadra al meglio, tra questi ci sarà il Milan.

La società dovrà intervenire sul reparto difensivo in primis ma si cerca di tenere sott’occhio anche giovani talenti sul panorama europeo. Come riportato da Michele Fratini alla Rai, il talent scout ha fatto emergere un nome interessante sul mercato e su chi già ha gli occhi sul giocatore.

Si tratta di Charlie Patino, classe 2003. Trequartista che milita in Championship, allo Swansea, ha già totalizzato 1 gol e 4 assist e la sua valutazione di 30 milioni di euro ha strizzato gli occhi, in Italia, a Milan, Juve, Napoli e Inter.

Dunque un talento cristallino pronto per un top club, ha già giocato nelle giovanili dell’Arsenal, con l’Italia nel futuro.