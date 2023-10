Ouedraogo al Milan? Occhio alla concorrenza: su di lui un top club di Premier

Per acquistare Ouedraogo, il Milan dovrà vedersela con un’accesissima concorrenza, inclusa quella di una big di Premier League.

Come raccontato negli scorsi giorni, il Milan ha messo nel mirino Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 in forze allo Schalke 04. Nonostante la giovanissima età, quest’ultimo conta già 9 presenze e 1 rete in questa stagione in Zweite Bundesliga.

Stuzzicato dall’idea di poter mettere a segno un colpo low cost in prospettiva simile a quello di Malick Thiaw, prelevato dalla stessa squadra nell’estate del 2022, il reparto scouting rossonero ha prontamente segnalato il suo nome alla dirigenza. A rendere ulteriormente appetibile il profilo del giocatore, inoltre, vi è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per i club esteri, che si attiverà nel 2024.

Calciomercato Milan, asta in vista per Ouedraogo: il Liverpool s’inserisce

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, però, non sono i soli intenzionati ad acquistare il cartellino del baby talento tedesco originario del Burkina Faso, il quale ha attirato le attenzioni di numerosi top club europei.

In particolare, secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, il Liverpool si sarebbe inserito prepotentemente nell’asta per aggiudicarsi Ouedraogo durante il prossimo mercato. Oltre ai Reds e al Diavolo, sulle sue tracce si segnala l’interesse di Bayern Monaco e Lipsia dalla Germania, ma anche di Brighton ed Everton sempre dall’Inghilterra.