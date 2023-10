Paquetà ricorda il Milan: “Sono un loro tifoso”, poi sulla Champions League

L’ex giocatore del Milan in un’intervista ricorda la sua esperienza rossonera e dichiara a cosa può ambire ora il club.

Il talento brasiliano sbocciato al Flamengo e arrivato al Milan nel 2019 al club rossonero non ha avuto una buonissima esperienza. Arrivato con un carico di aspettative molto alto le sue qualità portavano delle attese molto pressanti su di lui quando scendeva in campo. Difatti la sua esperienza rossonera è durata solamente una stagione senza lasciare particolarmente il segno. In altri lidi però, a Lione e West Ham, ha mostrato di essere un ottimo giocatore mettendosi sempre in buona luce in campo con giocate da vero fantasista brasiliano. Ora ha avuto modo di rievocare i suoi pensieri sul Milan.

Paquetà, le sue parole sul Milan

Intervistato a gianlucadimarzio.com il brasiliano parla del suo rapporto con i colori milanisti.

Queste le sue parole sulla sua esperienza rossonera:

Ho dei bei ricordi lì e tanti amici. È stata un’esperienza sia bella che difficile tuttavia ringrazierò sempre il Milan.

Poi dice la sua sul Milan di oggi e a cosa può ambire la squadra di Pioli:

Adesso è una buona squadra, sono tornati a vincere il campionato e sono tornati anche in Champions League. Per me possono anche vincerla la Champions League. È comunque il secondo club più grande al mondo.

Così conclude Paquetà che piazza il Milan un gradino dietro al Real Madrid che in Champions League è dominatrice.