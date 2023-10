Piaceva al Milan, riparte con Guardiola: assalto totale

Il sogno del calciomercato rossonero, apprezzato molto anche da Cardinale, può andare in altri top club. Tanti occhi su di lui.

Il Milan con Cardinale ha cambiato volto, sono arrivati top player dall’Europa e la società mira ad essere sempre all’avanguardia. Furlani e Moncada in cabina di regia hanno mandato avanti un ottimo lavoro ed ora il campo sta mostrando che per i nuovi acquisti ne è valsa la pena. Il Milan però rimane sempre sull’attenti sul calciomercato e sui campionati europei per attenzionare nuovi probabili gioielli giovani da poter portare a Milano.

Il diavolo adesso vanta la vetta della classifica. In un campionato dove si stanno commettendo non pochi passi falsi da parte di molte squadre e il club allenato da Pioli dopo la vittoria thriller di Genova con Giroud versione portiere ha conquistato anche la prima posizione in classifica. In un Milan con un’età media di 25 anni è chiaro che il club monitora sempre nuovi talenti. Questo è il caso di Dani Olmo. Il talento spagnolo ha tante richieste però.

Milan, Dani Olmo verso l’Inghilterra

Il Milan, come altri club importanti, lo hanno attenzionato e, soprattutto, negli ultimi mesi il giocatore si è messo ben in mostra all’Europa. Il Milan è ormai un top club che mira alle new generation, Moncada e Furlani infatti grazie ai processi di scouting sono sempre alla rcerca di talenti giovani utili alla causa rossonera che guardano quindi al futuro. È questo anche il caso di Dani Olmo. Il giocatore del Lipsia, trequartista, che il Milan già in passato monitorava. Tuttavia negli ultimi mesi la crescita del giocatore spagnolo è stata esponenziale mettendosi quindi ben in mostra soprattutto in Champions League.

La partenza del giocatore in questa stagione parla da sé, 5 gol e 1 assist in 4 presenze, e tutti i top club ora hanno gli occhi su di lui. Cardinale lo voleva, ovviamente la valutazione non è delle più basse, attualmente sui 40 milioni di euro circa serve certamente uno sforzo per un acquisto così.

Adesso però il 25enne ha gli occhi di top club, secondo Mundo Deportivo, come Manchester City in primis ma anche Real Madrid, Arsenal e Chelsea. Dunque per il giocatore spagnolo, spesso molto sottovalutato, sembra praticamente cosa fatta per il salto definitivo in un top club per una definitiva consacrazione. Difficile ora che il calciatore possa andare in quel di Milano con le big europee pronte a fare un’asta e contendersi il giovane talento. Niente Milan, i rossoneri c’erano arrivati prima ma l’affare ora sembra impossibile.