Pioggia di milioni e non solo: Milan-Juve, Cardinale può sognare

La sfida tra i Rossoneri e i Bianconeri, oltre che importante per la corsa Scudetto, sarà fondamentale anche per le casse della società.

Il giorno di Milan-Juventus è ufficialmente iniziato. Tra poche ora si alzerà il sipario della Scala del Calcio e arriverà il calcio d’inizio di una delle grandi classiche nella storia calcio italiano. Visti i quattro punti di distanza si può benissimo parlare di vero e proprio scontro diretto per lo Scudetto, con il Diavolo che vuole subito di riprendersi il primo posto, rispondendo all’Inter che ha vinto ieri sera con il Torino, e con la Vecchia Signora che vuole dare la sua presenza all’appello delle squadre che puntano concretamente al titolo.

Con una vittoria ai danni dei ragazzi di Massimiliano Allegri, i Rossoneri lancerebbero un chiaro segnale a tutte le altre e vincerebbero il terzo big match dopo i convincenti successi contro Roma e Lazio. La gara di questa sera sarà seguita da tutto il mondo e ciò che non può che far ovviamente piacere al presidente Gerry Cardinale, pronto ad assistere a degli incassi da capogiro.

Negli ultimi anni il livello di Serie A si è senza dubbio alzato nettamente e questo influenza anche l’appeal degli scontri di vertici, proprio come quello di oggi. Come da ormai consuetudine, anche questa volta sarà sold out e ad assistere al match ci sarà praticamente tutto il mondo.

Milan-Juventus da record: sold out e occhi da tutto il mondo

Come già accaduto nella gara casalinga contro i Bianconeri dello scorso anno, allo stadio ci saranno 75mila spettatori e l’incasso sarà di circa 5 milioni di euro. A San Siro non ci saranno però solo gli italiani: secondo i dati infatti quasi il 35% degli spettatori arriverà da Belgio, Francia, Polonia, Olanda, USA, Germania, Brasile e Finlandia.

Grande pubblico estero anche da casa, con oltre 150 Paesi collegati da tutto il mondo. Record assoluto anche per quanto riguarda il “Club 1899”, l’esperienza Premium Vip in area hospitality rivolta ai tifosi, che per la prima volta farà contare più di 1000 tagliandi venduti.

Sarà quindi una serata di grande emozioni, con la speranza che alla fine a sorridere siano tutti i tifosi rossoneri. L’obiettivo seconda stella è senza dubbio complicatissimo, ma l’ottimo avvio di stagione ha dimostrato che Leao e compagni possono giocarsela con chiunque e una vittoria contro la Juventus sarebbe l’ennesima dimostrazione di ciò.