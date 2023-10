Pioli apre il ballottaggio: uno resterà fuori in Borussia-Milan

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con i gialloneri di Champions League, il tecnico rossonero scioglie i dubbi di formazione

Dopo il pareggio in casa contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, il Milan è chiamato a fare punti nella trasferta di Dortmund contro il Borussia di Terzic. I gialloneri possono contare su pilastri del club come Hummels e Marco Reus, ma anche su profili giovani e talentuosi come Brandt.

A proposito della sfida di domani sera, Stefano Pioli ha provato a dare alcune indicazioni tattiche sui giocatori che calcheranno il campo dell’Iduna Park, uno stadio che sa accendersi sia in partite standard che in match di cartello come può essere una sfida di Champions League contro il Milan.

Per Pioli: “Adli in panchina? Non so chi ha dato la notizia”

Il tecnico rossonero può vantare una grande abbondanza a centrocampo, grazie alle ottime prestazioni di Reijnders, Ruben Loftus Cheek e Musah. Tra questi va anche aggiunto un nome insolito:

Adli in panchina? Non so chi ha dato questa notizia, ho quattro centrocampisti, tre saranno titolari e l’altro sarà pronto per entrare, vedremo domani

Il centrocampista francese ha sorpreso tifosi rossoneri e Pioli nella sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri e potrebbe essere riproposto come titolare anche domani sera contro il Borussia Dortmund. La concorrenza è agguerrita ma Adli potrebbe avere la meglio.

In attesa di sapere la formazione di domani sera, Stefano Pioli può godersi un’ottima condizione di forma dei suoi centrocampisti e preparare in maniera più serena la super sfida contro il Borussia Dortmund.