Pioli in conferenza: “Maignan e Giroud hanno aumentato gioia e sofferenza”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match andato in scena al Ferraris

I rossoneri sfruttano al meglio l’inciampo dei cugini nerazzurri e si portano in vetta alla classifica in solitaria, a +2 proprio sull’inter: contro il Genoa, è Pulisic, subentrato nella ripresa, a regalare la gioia della vittoria ai suoi compagni. Protagonista assoluto anche Giroud, che nel finale prende il posto di Maignan, espulso, e si immola in una parata che salva la porta rossonera. Dopo la sosta nazionali, il Milan affronterà la Juventus e dovrà fare a meno degli squalificati Maignan e Theo Hernandez.

Al termine dell’emozionante sfida contro il Genoa, Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara contro il grifone e le emozioni provate:

Sensazioni dopo il derby:

In questo momento ci siamo ripresi bene dopo una batosta forte e questo mi fa capire quanto la squadra sia cresciuta dal punto di vista mentale. Stasera lo abbiamo dimostrato perchè fino a poco tempo fa riuscivamo a vincere quando giocavamo nettamente meglio dell’avversario ma non queste partite. Stiamo crescendo dal punto di vista della mentalità.

Sugli obiettivi della stagione:

Dobbiamo pensare al nostro percorso, alla nostra crescita, ad analizzare i dati positivi e negativi per cercare di capire su quale situazione possiamo fare meglio. Il nostro obiettivo è crescere di livello perchè vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa.

Quattro anni sono tanti ma mi piace credere che il nostro percorso sarà ancora molto lungo per gli atteggiamenti, la volontà e l’attenzione dei ragazzi. Per la gestione che il club ha nei confronti della squadra. Abbiamo ancora tante cose da dire, dobbiamo essere sempre pronti e performanti. Ci aspettiamo tanto da noi stessi e dobbiamo continuare con questa attenzione per far sì che questa stagione sia la migliore possibile.