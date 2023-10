Pioli in conferenza: “Non siamo inferiori a Napoli e Juve”

Stefano Pioli, al termine di Napoli Milan, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida del Diego Armando Maradona

Tanto rammarico per Stefano Pioli, l’allenatore del Milan non ha digerito il pareggio incassato in rimonta dal Napoli di Rudi Garcia.

Pioli: “Torniamo a Milano con l’amaro in bocca”

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa:

Torniamo con l’amaro in bocca come è giusto che sia, perché stavamo dominando e non dovevamo commettere l’incertezza con cui abbiamo ridato slancio al Napoli. Abbiamo continuato a creare ma non abbiamo chiuso il match e non siamo tornati in vantaggio quando potevamo