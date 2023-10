Portogallo, Leao si racconta: “Ho un sogno”

Dal ritiro della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa Rafael Leao, attaccante del Milan.

Settimana di fermo per la Serie A che riprenderà il weekend del 21-22 ottobre, con il big match tra Milan e Juventus in programma. Le due squadre arriveranno al match rispettivamente da prima e terza in Classifica, con i bianconeri che avranno la possibilità di accorciare e portarsi a -1 proprio dal Milan.

Mentre le squadre del massimo Campionato italiano sono ferme, alcuni giocatori si sono aggregati alle rispettive Nazionali per disputare gli impegni in vista delle partite di Qualificazione ad Euro24. Tra questi c’è anche Rafael Leao, attaccante rossonero, convocato con il Portogallo.

Leao dal Portogallo: il sogno come al Milan

La Nazionale portoghese, allenata dal tecnico Roberto Martínez, affronterà prima la Slovacchia e poi la Bosnia Erzegovina; Rafael Leao, dal ritiro con la propria nazionale, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della sua situazione con la Nazionale:

Come dico sempre sono molto felice di essere qui, ho la fiducia del mio allenatore ed è lui che decide. Io do sempre il massimo. Se non sono titolare non è una cosa che mi rende triste, perché abbiamo una vasta gamma di giocatori di qualità.

Poi le parole sulla qualificazione all’Europeo:

Non possiamo già pensare al futuro. Se vinciamo la partita di venerdì allora sì, possiamo cominciare a farlo. Stiamo capendo bene ciò che il nostro allenatore vuole che mettiamo in pratica. I giocatori stanno dando una buona risposta in ogni partita e penso che questo sia stato un fattore importante.

Infine sul sogno da realizzare con la maglia del Portogallo, come avvenuto con il Milan: