“Preoccupato?” Pioli esce allo scoperto dopo PSG-Milan

Intervistato il mister Pioli subito dopo la sconfitta del Milan in casa del Psg. Di seguito sono riportate le sue parole

Cade il Milan a casa del Psg, prima partita persa per i rossoneri che costa alla squadra di Pioli l’ultimo posto in classifica dei gironi di Champions League, mentre al primo posto del girone è posizionato il Psg.

Il Milan ha concluso la sua terza giornata di Champions League perdendo 3 a 0 contro il Psg, ancora nessun gol segnato dai rossoneri in questa competizione

Le parole di Pioli

Stefano Pioli è stato intervistato dai microfoni di Amazon Prime Video subito dopo la partita persa contro il Psg. Le sue dichiarazioni

il commento del mister dopo i gol subiti:

“è un risultato pesante, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, ma dal punto di vista tecnico dovevamo riuscire a giocare una partita migliore, loro sono stati più bravi di noi tecnicamente e hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, li abbiamo avuto tanti palloni, abbiamo avuto un atteggiamento giusto, abbiamo avuto le nostre situazioni. Dopo nel secondo tempo troppi passaggi sbagliati, troppe imprecisioni, secondo gol brutto per come l’abbiamo preso e dopo è diventato più difficile”

I zero gol segnati in questa competizione possono preoccupare. Il Mister risponde così:

“Non credo sia stata preoccupazione. Non ho ancora parlato con Pulisic, forse non si è reso conto che era caduto Lucas Hernandez e quindi pensava di avere l’uomo più vicino, poteva portare palla ancora un po’ e decidere se servire Giroud o tirare, ma anche loro hanno portato tantissima pressione su di noi e non era facile sviluppare manovre pulite. Ripeto ci hanno punito nei momenti giusti della partita e noi tecnicamente potevamo e dobbiamo fare partite migliori”

Continua dicendo:

“si è sempre preoccupati quando perdi due partite di fila, che è la prima volta quest’anno e ho visto delle cose che possiamo sicuramente sviluppare meglio, dobbiamo cercare di far crescere il nostro livello perché non è finito il nostro girone con questa sconfitta, ci sono ancora possibilità ma dobbiamo correre e far bene, adesso dobbiamo pensare a fare bene nel campionato e al Napoli”

Dopo 60 minuti sotto al 2 a 0 c’è stato un calo mentale, troppo presto per una squadra importante come il Milan