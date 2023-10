Pulisic da impazzire, super gol con la sua Nazionale (VIDEO)

Christian Pulisic continua ad incantare. L’attaccante del Milan va a segno con gli Stati Uniti, il gol è spettacolare.

Il talentuoso attaccante del Milan, Christian Pulisic, continua a stupire con le sue straordinarie prestazioni, sia in maglia rossonera che in quella della nazionale statunitense. Dopo il suo gol contestato contro il Genoa, Pulisic ha dimostrato ancora una volta il suo valore segnando un gol spettacolare in una partita amichevole tra gli Stati Uniti e la Germania.

Eurogol di Pulisic (IL VIDEO)

Pulisic ha aperto la gara con uno dei gol più belli della sua carriera. Ricevendo la palla sulla sinistra, l’attaccante del Milan ha dimostrato la sua abilità nel dribbling, superando la difesa tedesca con un’azione eccezionale e mettendo a segno un tiro potentissimo che è risultato imprendibile per il portiere avversario. Questo gol è solo uno dei tanti che ha segnato in questa stagione, portando il suo totale a sei reti in soli 13 incontri, che includono partite sia con il suo club che con la nazionale.

Pulisic sta indubbiamente vivendo un momento di forma smagliante, dimostrando di essere una delle stelle emergenti nel mondo del calcio. I tifosi del Milan e della nazionale statunitense possono attendersi ancora molte emozioni da questo giovane talento mentre continua a mettere a segno gol straordinari e a dimostrare il suo valore sul campo.