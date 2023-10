Pulisic spiazza tutti: non lo vuole più

Christian Pulisic si esprime a pieno su uno degli argomenti più toccanti del calcio moderno, lo fa a poche ore dal match di Champions.

Christian Pulisic ha rappresentato il colpo dell’estate rossonera. Il Milan in quest’ultima finestra di mercato ha operato per merito della grossa cessione causata dall’assalto del Newcastle su Sandro Tonali. Da questo grosso incasso la dirigenza rossonera è riuscita a piazzare diversi colpi, alcuni anche di grosso rilievo come Pulisic e Loftus-Cheek, ma non solo, anche: Okafor, Chukwueze, Musah e Jovic. Lo statunitense arriva dal Chelsea e ancora prima era sbocciato proprio nei gialloneri che il Milan sfiderà domani sera: il Borussia Dortmund.

Nel Borussia, Pulisic ha completato il suo periodo di crescita esponenziale, collezionando 19 gol e 16 assist in 127 partite con la casacca giallonera. Poi il passaggio a Londra, sponda Chelsea. 145 gettoni con i blues con tanto di 26 reti e 21 assist. Poi in questa ultima finestra di mercato c’è stato il passaggio in rossonero, un colpo da 20 milioni. Pulisic si è preso la corsia di destra di Pioli, e fin qui ha già mostrato doti di altro livello rispetto ad altri. In sette presenze in Serie A sono già tre i gol e un assist.

L’ex Borussia Dortmund si esprime sull’utilizzo VAR

In un’intervista rilasciata ad As, Pulisic ha risposto alla domanda che riguarda forse il punto più caldo nel calcio moderno. Parliamo del Video Assistant Referee. Cosa ne pensa il numero 11 del Milan?: “Semplice. Bisognerebbe eliminare il Var completamente. Il Var è diverso dalla Goal Line Technology, che invece secondo me funziona bene“. Un dilemma che sta riguardando ormai tutte le realtà calcistiche in tutti i campionati dove è stato inserito questo sistema avanzato di tecnologia.

Si è parlato spesso, molti campioni di questo sport si sono espressi su vari punti. C’è che parla della questione “emozione” e di come ormai il non esultare si sta diffondendo proprio per il sentore di gol annullato o viceversa. Altri si esprimono sulle linee del fuorigioco automatico e sulla preferenza o meno del vecchio regolamento con il famoso fascio di luce tra i due calciatori. Molti altri ancora si dilettano sul conoscere a pieno il regolamento su cartellini e rigori.

“Se una decisione va a tuo favore ami la tecnologia e il Var, altrimenti lo odi…Questa è solamente una mia opinione. In generale credo che il calcio sia migliore senza l’utilizzo del Var“. Christian Pulisic la pensa così sul Var. Strumento che ora ha anche una trasmissione che si chiama OPEN VAR dove in Italia, su DAZN, vengono analizzati gli audio della direzione arbitrale nei casi dubbi di ogni week end. Ma anche qui, con tutta sincerità, restano alcune discrepanze nelle frasi dette durante le analisi dei casi limite del fine settimana in Serie A.