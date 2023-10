Roback disperso: arriva la notizia che fa felici i tifosi del Milan

I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo riguardo la vicenda che ha visto protagonista il giovane Roback, presunto disperso.

Nella serata di ieri, l’ambiente Milan era stato scosso dalla notizia di una presunta scomparsa del suo tesserato Emil Roback. A lanciare l’appello, era stato Tony Martinsson, direttore sportivo dell’IFK Norrköping, club svedese dove il giovane talento rossonero si è trasferito a titolo temporaneo durante la scorsa estate.

“Non lo vediamo da 14 giorni” aveva riferito a sorpresa il DS della squadra all’Aftonbladet, tabloid di Stoccolma, fornendo poi ulteriori dettagli sulla preoccupante vicenda: “Voglio solo sapere se sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cosa possiamo fare se non provare a contattarlo e cercarlo. Ho provato a chiamarlo molte volte ma risulta sempre irraggiungibile. Voglio che venga qui al centro sportivo e che parli con noi. Possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni”. Una situazione che, ovviamente, ha messo in allerta anche il Diavolo, proprietario del suo cartellino.

Sospiro di sollievo per il Milan, Roback si è fatto vivo: il lieto fine della vicenda

Fortunatamente, il caso si è risolto già nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio su X, l’appello di Martinsson avrebbe avuto gli effetti sperato e, infine, Roback ha fatto rientro al centro sportivo dell’IFK Norrköping a distanza di due settimane dall’ultima volta.

I motivi di un periodo così prolungato di assenza, oltre che di mancanza di alcun contatto da parte del giovane attaccante, rimangono ancora ignoti. In tal senso, si aspettano ulteriori chiarimenti su quanto accaduto già nelle prossime ore. In ogni caso, vista l’enorme preoccupazione causata dalla vicenda, ciò che conta realmente è che Roback stia bene e possa presto tornare in campo.

La prima parte di stagione del classe 2003 di proprietà del Milan non è stata particolarmente esaltante finora. Al momento, conta solo 3 presenze nell’Allsvenskan 2023-24 (massima divisione del campionato svedese), tutte da subentrato. In tal senso, forse la pressione data dalla pesante investitura concessagli da Zlatan Ibrahimovic potrebbe avergli giocato qualche brutto scherzo. Il fuoriclasse l’aveva infatti definito “il futuro del calcio svedese”.

La speranza del Diavolo, ovviamente, è che il baby talento possa presto invertire la rotta e risollevare le sorti della propria annata, magari tornando ai livelli mostrati nelle giovanili rossonere in seguito al suo arrivo dall’Hammarby nell’estate del 2020.